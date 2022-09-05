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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت في النسخة الأولى من منتدى المحتوى المحلي، الذي انطلقت فعالياته أمس في الرياض، بمشاركة أكثر من 45 جهة حكومية وخاصة إضافة إلى كبريات الشركات الوطنية.

ويستعرض جناح «السعودية للكهرباء» في المعرض المصاحب للمنتدى، التعريف ببرنامج المحتوى المحلي في الشركة «برنامج بناء» الذي يهدف إلى تمكين الصناعة المحلية وتطوير القوى العاملة ورفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، واستعراض جهود الشركة في دعم الصناعة المحلية والخدمات المساندة لها المرتبطة بقطاع الكهرباء في المملكة.

ويمثل الشركة في الجلسات الحوارية الرئيس التنفيذي المكلف لشركة كهرباء السعودية لخدمات الطاقة المهندس عبدالله الماضي، كمتحدث رئيس في جلسة «إنجازات وتجارب ناجحة في المحتوى المحلي»، لتسليط الضوء على دور الشركة في دعم المحتوى المحلي إلى جانب دور مجلس تنسيق المحتوى المحلي في دعم القطاع الخاص.