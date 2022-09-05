مؤسسة الحبوب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صرفت مستحقات الدفعة الثانية عشرة لمزارعي القمح المحلي، شاملة الدفعة السابعة من مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية؛ الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1443 / 1444هـ، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الالكترونية «محصولي» على الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للحبوب.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ 37.6 مليون ريال، لصافي كمية مستلمة 21.1 ألف طن وذلك لـ 66 مزارعا، حيث بلغت الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه 513.4 ألف طن لـ 1737 مزارعا.

وتدعو «المؤسسة»، المزارعين إلى سرعة إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.