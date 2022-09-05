شكرا لقرائتكم خبر عن الاستهلاك المحلى من الغاز يعود للارتفاع ويسجل 4 ملايين و121 يونيو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت مؤشرات الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي للارتفاع، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجل حجم الاستهلاك المحلي من الغاز نحو 4 ملايين و121 ألف طن في شهر يونيو الماضي "مبدئى"، مرتفعة من 4 ملايين و47 ألف طن في شهر يونيو عام 2021، بزيادة بلغت نحو 74 ألف طن.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي سجل نحو 4 ملايين و140 ألف طن في شهر يونيو الماضي "مبدئي" مقابل 4 ملايين و311 ألف طن في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ 171 ألف طن.

وكان الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي قد تراجع بشكل طفيف في الفترة الأخيرة، حيث سجل الاستهلاك المحلي نحو 3815 ألف طن في شهر مايو الماضي بينما كانت نحو 4045 ألف طن في شهر مايو عام 2021، بتراجع بلغ نحو 230 ألف طن، فيما سجلت المنتجات البترولية الأخرى في المقابل ارتفاعا ملحوظا خلال نفس الفترة، حيث بلغت نحو 2783 ألف طن في شهر مايو الماضي، مقابل 2304 ألف طن في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 479 ألف طن.