شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 5-9-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 5-9-2022.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم؛ المصرية للاتصالات، العز للسيراميك والبورسلين، اودن للاستثمار والتنمية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير.

البورصة تربح 11.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 11.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 695.314 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 982.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 60.5 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.45% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.91%، والعرب على 4.64%، واستحوذت المؤسسات على 20.80% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.19%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 9.8 مليون جنيه، 407.2 ألف جنيه، 531.8 ألف جنيه، 131.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 407.2 ألف جنيه، 192.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 10177 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 1930 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 12620 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 4117 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 2233 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 3204 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 3746 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1192 نقطة.

وصعدت أسهم 102 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 25 شركة، ولم تتغير مستويات 68 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة بسعر إغلاق 10.420 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.81%.

- المصرية للاتصالات بسعر إغلاق 17.680 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.78%.

- اودن للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 2.790 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.88%.

- المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 0.509 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.87%.

- حديد عز بسعر إغلاق 14.330 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.64%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب شركة غاز مصر-1 بسعر إغلاق 1.120 جنيه بنسبة تراجع بلغت 26.12%.

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 1.408 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.93%.

- تعليم لخدمات الإدارة بسعر إغلاق 2.900 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.92%.

- النعيم القابضة للاستثمارات بسعر إغلاق 0.176 دولار بنسبة تراجع بلغت 3.83%.

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 3.490 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.32%.