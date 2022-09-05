شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: متوسط العدد الأمثل لإنجاب الأطفال عند الشباب مازال مرتفعا عند 2.6 طفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية لعام 2021، أن متوسط العدد الأمثل للأطفال عند غالبية الشباب اللذين شاركوا في عينة المسح ممن لم يسبق لهم الزواج مازال مرتفعا، حيث يصل إلى 2.6 طفل، ويرتفع العدد الأمثل للأطفال بين الشباب الذكور بحوالي 0.3 طفل مقارنة بالإناث "2.7 طفل و2.4 طفل" على الترتيب.



متوسط العدد الأمثل للأطفال فى رأي الشباب

أما عن اتجاهات الشباب نحو توقيت استخدام تنظيم الأسرة، فتشير نتائج المسح إلى أنه كما هو الحال بالنسبة للسيدات مازالت الغالبية العظمى من الشباب "ذكورا وإناثا" يفضلون استخدام وسائل تنظيم الأسرة بعد أول طفل "70%"، وترتفع هذه النسبة في الحضر عن الريف "71% مقابل 68% على الترتيب"، كما أن نسبة الشباب اللذين يفضلون استخدام وسائل تنظيم الأسرة بعد أول طفل ترتفع مع الحالة التعليمية من 56% بين الذين لم يسبق لهم الذهاب إلى المدرسة إلى 75% بين الذين أتموا المرحلة الثانوية فأعلى.

وأشارت نتائج المسح إلى أن ثلثي السيدات المتزوجات حاليا في العمر من "15-49" يستخدمن وسيلة لتنظيم الأسرة بزيادة حوالي 8 نقاط عن المستوى الذى تم رصده في المسح السكاني عام 2014، وتصل نسبة مستخدمات الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة عام 2021 إلى 65%، مقارنة بحوالي 57% في عام 2014، بينما تصل نسبة استخدام الوسائل التقليدية إلى أقل من 2% في كلا المسحين.