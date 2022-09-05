أخبار البورصة اليوم الإثنين 5-9-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 5-9-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 11.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 695.314 مليار جنيه.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم؛ المصرية للاتصالات، العز للسيراميك والبورسلين، اودن للاستثمار والتنمية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير.

البورصة تربح 11.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 11.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 695.314 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 982.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 60.5 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.45% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.91%، والعرب على 4.64%، واستحوذت المؤسسات على 20.80% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.19%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 9.8 مليون جنيه، 407.2 ألف جنيه، 531.8 ألف جنيه، 131.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 407.2 ألف جنيه، 192.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 10177 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 1930 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 12620 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 4117 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 2233 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 3204 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 3746 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1192 نقطة.

وصعدت أسهم 102 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 25 شركة، ولم تتغير مستويات 68 شركة.

أسهم خزينة

أعلنت شركات ابن سينا فارما، أوراسكوم المالية القابضة، المتحدة للإسكان والتعمير، بالم هيلز للتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية، شراء الأولى 500 ألف سهم خلال جلسة أمس الأحد، وشراء الثانية 1.48 مليون سهم خزينة، وشراء الثالثة 51 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 3.12% من أسهم رأس المال، شراء الرابعة 300 ألف سهم، شراء الخامسة 350 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.53% من أسهم رأس المال.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي الشرقية-إيسترن كومباني، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 224.5 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة المجموعة المصرية العقارية 242.5 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، العربية لحليج الأقطان، جدوى للتنمية الصناعية، شركة مستشفى كليوباترا، 77 ألف سهم، 224.4 ألف سهم، 25 ألف سهم، 65 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر للفنادق، المصرية للمنتجعات السياحية، 425 ألف سهم، 50 ألف سهم، 26.6 ألف سهم، 284.9 ألف سهم، على التوالي.

العروبة للسمسرة

قالت شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، إن الشركة ستتقدم بالتماس على قرار حظر استفادتها من نظم التداول المعمول بها بالبورصة المصرية، والوقوف على المخالفات المنسوبة للشركة، والعمل على سرعة إزالتها وفقًا للقوانين والإجراءات الموضوعة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، مع تعهد بوضع خطة زمنية عاجلة لإزالة المخالفات في أقرب وقت ممكن لتخفيف الأضرار الواقعة على الشركة ومساهميها وموظفيها.

اسكوم

قالت شركة آسيك للتعدين-اسكوم، إن إجمالي إيرادات الشركة بلغت 641.2 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2022 مقابل 456.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وتحلت الشركة للربحية وبلغت 67.98 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 36.3 مليون جنيه