شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. تنقلات لرؤساء شركات البترول ومخزون القمح يتجاوز 7 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع الخليج 365 اليوم الأثنين 5-9-2022، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها إعلان وزارة البترول حركة تنقلات لرؤساء شركات القطاع، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى نعرضها وفقا لما يلي:

بالأسماء.. وزير البترول يصدر حركة تنقلات لرؤساء شركات القطاع

أصدر المهندس طارق الملا - وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات وتكليفات شملت رؤساء لشركات قطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة، حيث شملت الحركة شغل بعض المواقع التي سوف تخلو بخروج شاغليها لسن التقاعد القانوني، وشملت الحركة التالي أسمائهم.

صعود مؤشرات البورصة للجلسة الثانية على التوالى.. ورأس المال يرتفع بـ11مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 11.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 695.314 مليار جنيه.

غرفة صناعة الحبوب: مخزون القمح يتجاوز 7 أشهر لدى وزارة التموين

أكدت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة نجاح موسم القمح هذا العام نتيجة حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تيسير كافة إجراءات التوريد طوال فترة الموسم هذا العام، مما أدى إلى إقبال المزارعين على التوريد بكميات كبيرة .

أسعار الذهب اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2022.. وعيار 18 يسجل 953 جنيها

فتح سوق الذهب تداولاته هذا الأسبوع على تراجع طفيف للغاية وسط ترقب في السوق العالمي والمحلي للتطورات في الأداء الاقتصادي وتقارير الوظائف، ونجح الذهب عالمياً في تعويض جزء من خسائر الأسبوع الماضى وتسجل اونصة الذهب الآن 1714 دولار ويسجل الذهب فى مصر عيار 18 الآن 953 جنيها للجرام.

وزير قطاع الأعمال العام يتابع مستجدات مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء

استعرض المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، مستجدات مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بشركة النصر للأسمدة بالسويس بالشراكة مع القطاع الخاص.

وزير السياحة يعقد اجتماعا مع رئيس هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية وقياداته

عقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار اجتماعا مع الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، و فيروز فكرى نائب رئيس هيئة المتحف لشئون الإدارة والتشغيل، والدكتور ميسرة عبدالله نائب الرئيس التنفيذي للشئون الأثرية ومديرى الإدارات المختلفة بالمتحف، وذلك للتعريف بالمتحف واستعراض ما يتم به من أعمال.

27 % زيادة فى الصادرات الهندسية لتسجل 2.1 مليار دولار أول 7 أشهر من 2022

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2022 بنسبة 27% لتسجل 2.1 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار بالفترة نفسها من الفترة عام 2021.