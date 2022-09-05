شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على علامة "سش" إحدى علامات الكتابة الهيروغليفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت عنوان "اللغة المصرية القديمة"، تواصل وزارة السياحة والآثار الحملة الترويجية التى أطلقتها على المواقع الخاصة بها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لإلقاء الضوء على أهم علامات ورموز الكتابة الهيروغليفية، وذلك ضمن احتفالات الوزارة خلال الشهر الجاري بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.

تعرف على علامة اليوم:

علامة "سش"

تمثل هذه العلامة أدوات الكتابة المُكونة من قلم بردي، ومحبرة، وإناء صغير يربطهم جميعاً حبل، وجاءت كعلامة ضمن كلمة "سشو" بمعني "الكتابات".

أما الدائرتين الصغيرتين بداخل المحبرة فهما لوضع الحبر الأحمر والأسود بداخلهما.

وقد ظهرت هذه العلامة في أيدي الكتبة أو معلقة على أكتافهم منذ العصور الأولى للحضارة المصرية القديمة، وأشهرها لوحات النبيل "حسي-رع" المُمثلة في هذا المنظر.