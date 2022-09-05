شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. وزير البترول يصدر حركة تنقلات لرؤساء شركات القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المهندس طارق الملا - وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات وتكليفات شملت رؤساء لشركات قطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة، حيث شملت الحركة شغل بعض المواقع التي سوف تخلو بخروج شاغليها لسن التقاعد القانوني، وشملت الحركة التالي أسمائهم.

المهندس سيد الراوي محمود عبدالله – رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) .

المهندس مصطفى أحمد أمين عامر - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية للبترول إعتباراً من 22 سبتمبر 2022 .

المهندس عمرو أحمد لطفي شحاته مرسي - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) .

المهندس نبوي محمود حسن إبراهيم - رئيساً لمجلس الإدارة لشركة الغازات البترولية (بتروجاس) إعتباراً من 9 سبتمبر 2022 .

المهندس محمد مصطفى محمد أبو العلا - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بترونفرتيتي .