شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 95.27 دولار لبرنت و88.74 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الاثنين 95.27 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 88.74 دولار للبرميل.

وسجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية خسائر أسبوعية، حيث انخفض خام القياس العالمى برنت انخفاضًا بنحو 7.9%، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بنحو 6.7%.

وتراجعت أسعار النفط الخام الآجلة في أغسطس 2022، للشهر الثالث على التوالي، مسجلة أطول سلسلة خسائر شهرية لها منذ أبريل 2020 ،حيث تأثرت أسعار النفط سلبا بكل من تنامي مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الطلب على الوقود، مع توقع قيام البنوك المركزية العالمية برفع أسعار الفائدة لكبح التضخم المتزايد.

وأيضا المخاوف ضعف الطلب في الصين، وسط تجدد القيود المرتبطة بفيروس كورونا بعدة مناطق والتي كان لها دور رئيسي في تراجع النشاط الصناعي.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ شهر ديسمبر 2002 ، مما جعل النفط الخام أكبر تكلفة بالعملات الأخرى .

وتلقت أسعار النفط دعماً من التوقعات بشأن إمكانية توجه مجموعة دول أوبك + نحو خفض إنتاجها النفطي بهدف دعم تحقيق التوازن والاستقرار في أسواق النفط العالمية .

وانخفض مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية بنحو 3.3 مليون برميل، فضلا عن انخفاض المخزونات الاستراتيجية إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 1984 .

وأفاد المتحدث باسم شركة "غازبروم" للنفط الروسي، سيرجي كوبريانوف، الأحد بأن الشركة تضخ الغاز الطبيعي من روسيا عبر الأراضي الأوكرانية إلى أوروبا بحجم مؤكد على مستوى 42,4 مليون متر مكعب .

وقال كوبريانوف - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) - إن غازبروم تقوم بضخ الغاز الروسي لنقله عبر الأراضي الأوكرانية بكميات أكدها الجانب الأوكراني، عبر نقطة العبور "سودجا"، على مستوى 42,4 مليون متر مكعب"، لافتا إلى أن الطلب على استخدام نقطة العبور "سوخرانوفكا" تم رفضه .

وأعلنت أوكرانيا في الـ 11 من مايو الماضي وقف قبول الغاز لنقله إلى أوروبا عبر نقطة العبور"سوخرانوفكا"، مشيرا إلى أنها تقع في الأراضي التي تسيطر عليها القوات المسلحة الروسية، ونتيجة هذا القرار بقيت هناك نقطة عبور الغاز الوحيدة وهي نقطة العبور "سودجا".