شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية قناة السويس تقيم حفل تكريم للمهندس يحيى زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس حفل تكريم للمهندس يحيى زكي، وذلك بحضور وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والسادة نواب ومساعدي رئيس الهيئة، ولفيف من قيادات الهيئة والعاملين بها، وذلك لتكريم رئيس الهيئة السابق، على ما قام به من إنجازات خلال فترة رئاسته والتي جعلت ذلك المشروع القومي العملاق يتخذ خطوات نحو تحقيق ما أنشئ من أجله وهو المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في مصر.

وخلال الحفل ألقى وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية، كلمة ترحيبية بالحضور وبالمهندس يحيى زكي، أعرب خلالها عن تقدير المنطقة الاقتصادية لدوره في إدارتها في فترة صعبة خلال جائحة كورونا وما ألقت بظلالها عليه من قرارات استثنائية وإجراءات احترازية تم الالتزام بتنفيذها بدقة؛ بما يسمح لعجلة العمل والإنتاج بالهيئة بالاستمرار دون توقف خاصة في الموانئ والمناطق الصناعية، كما أشار جمال الدين إلى المجهودات خلال 3 سنوات ماضية منها ترتيب أوراق البيت من الداخل والعمل على تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة، وإصدار الدليل الجمركي الموحد، وإطلاق الشراكة مع البنك الأوروبي لرقمنة خدمات المستثمرين، والجهد الذي بذله في ملف الهيدروجين الأخضر الذي مهد الطريق لما وصلنا إليه الآن من توقيع 16 مذكرة تفاهم لإنشاء مشروعات مختلفة في هذا القطاع المستهدف ضمن استراتيجية الهيئة، لتتحول تلك المذكرات في القريب العاجل إلى عقود فعلية بالتزامن مع مؤتمر قمة المناخ COP27 في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

كما تم عرض مقطع فيديو تناول أبرز المحطات في فترة المهندس يحيى زكي، أعقبها كلمة له، أعرب فيها عن امتنانه العميق للمنطقة الاقتصادية التي يعتز بزيارتها دائماً، وعن شكره وتقديره لقيادات الهيئة والعاملين بها، وعلى تفانيهم في العمل خلال الفترة السابقة التي شهدت نجاحات كبيرة سواء في تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة، أو للتطوير الهيكلي والإداري الذي ساهم في جعل المنطقة الاقتصادية وجهة استثمارية واعدة عالميًّا، وحثهم على مواصلة العطاء لإنجاح هذا المشروع العملاق، كما توجه بالشكر للسيد رئيس مجلس إدارة الهيئة وليد جمال الدين متمنياً التوفيق له في المرحلة المقبلة لتحقيق رؤية الهيئة، ووجه رسالة شكر خاصة للفريق مهاب مميش، الرئيس الأسبق للمنطقة الاقتصادية، الذي كان قد استلم منه المهمة في عام 2019، وفي ختام كلمته أشار إلى دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الدائم للمنطقة الاقتصادية، وكذلك مساندة الحكومة ومؤسسات الدولة للمنطقة وإزالة المعوقات كافة أمامها.

وفي ختام الحفل قام وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية، بإهداء درع باسم العاملين بالهيئة للمهندس/ يحيى زكي، متمنيا له التوفيق الدائم في حياته الشخصية والمهنية.