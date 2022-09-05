شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2022.. وعيار 18 يسجل 953 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح سوق الذهب تداولاته هذا الأسبوع على تراجع طفيف للغاية وسط ترقب في السوق العالمي والمحلي للتطورات في الأداء الاقتصادي وتقارير الوظائف، ونجح الذهب عالمياً في تعويض جزء من خسائر الأسبوع الماضى وتسجل اونصة الذهب الآن 1714 دولار ويسجل الذهب فى مصر عيار 18 الآن 953 جنيها للجرام.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 21 يسجل 1110 جنيهات.

عيار 18 يسجل 953 جنيها.

عيار 24 يسجل 1225 جنيها.

والجنيه الذهب 8880 جنيها.

ينتظر سوق الذهب العالمي هذا الأسبوع مجموعة من الأحداث الهامة التي من الممكن أن تؤثر على تداول المعدن الأصفر، إذ تسهم الأحداث والتقارير الاقتصادية في تغيير توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، ويرتبط سعر الذهب في مصر بحركة سعر الذهب عالمياً وكذلك حركة الدولار في مصر، إضافة إلي عوامل العرض والطلب.

ومن المقرر يوم الإثنين 5 سبتمبر 2022 إعلان مؤشر مديري المشتريات في كلا من (اليابان – الصين – السعودية – الإمارات)، كما سيتم الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا، ومؤشر مديري المشتريات الخدمي لمنطقة اليورو، علاوة على مؤشر مبيعات التجزئة في منطقة اليورو، بينما أبرز ما سيكون في هذا اليوم هو اجتماع منظمة أوبك.

وينتظر مستثمرو الذهب يوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 الإفصاح عن تقرير طلبيات المصانع في ألمانيا، ثم الإعلان عن مؤشر مديري المشتريات الخدمي في أمريكا، ثم مؤشر مديري المشتريات في القطاع غير الصناعي في أمريكا.