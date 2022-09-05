شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة: حريصون على الاستفادة من الخبرات الدولية للارتقاء بجودة الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة لقاءً مع الدكتورة سوزانا تشوندوروسكي، الممثل الإقليمي للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لشمال إفريقيا لبحث سبل تنمية وتطوير صناعة الأثاث في مصر، شارك في اللقاء الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى، والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والوزير مفوض تجاري عمرو هزاع، مستشار الوزير للمشروعات التنموية، والمهندس إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض الميزات التنافسية التي يتصف بها قطاع الأثاث في مصر ورؤية الوزارة للارتقاء بتنافسية المنتج المحلي وتعزيز البيئة المناسبة لتحسين الإنتاجية وتقديم المساعدة الفنية لزيادة الصادرات المصرية من الأثاث.

وأوضح سمير أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً للنهوض بصناعة الأثاث باعتبارها من الصناعات كثيفة العمالة التي تتمتع مصر فيها بميزات تنافسية تؤهلها لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير لمختلف الأسواق الدولية خاصة في ظل جودة المنتج المصرى التي تلقى قبولاً فى العديد من الأسواق لا سيما الأسواق العربية والإفريقية.

ولفت الوزير إلى أنه يمكن الاستفادة من الدراسات التفصيلية التي أعدها مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة على تجمعات صناعة الأثاث في مصر للتعرف عن كثب على وضع الصناعة وطبيعة التصميمات والالات المستخدمة خاصة وأن المركز يقدم خدماته لعدد كبير من القطاعات الصناعية وأبرزها قطاع الأثاث، لافتاً إلى أن أهمية إجراء زيارات ميدانية لمصانع وورش صناعة الأثاث للوقوف على سبل الإنتاج والتصنيع والمواد الخام والآلات.

ومن جانبها أكدت الدكتورة سوزانا تشوندوروسكي، الممثل الإقليمي للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لشمال إفريقيا حرص اللجنة على تقديم كافة أشكال الدعم للنهوض بصناعة الأثاث في مصر والبناء على الجهود والنتائج التي حققتها مصر في هذا القطاع الواعد، مشيرةً إلى أن اللجنة تقدم دعماً فنياً للمصنعين والمنتجين يتضمن حلولاً للذكاء الاصطناعي والابتكار والتحول الرقمي وتدريب على التصدير والمشاركة في المعارض الخارجية.