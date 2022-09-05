شكرا لقرائتكم خبر عن "كنز فى محافظتك".. تعرف على لوحة رمسيس الأول مع المعبود ست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت عنوان "تعرف على كنز في محافظتك" تواصل وزارة السياحة والآثار الحملة الترويجية التى أطلقتها على المواقع الخاصة بها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لإبراز أهم وأميز القطع الأثرية التي تم الكشف عنها داخل كل محافظة من المحافظات المصرية، وذلك ضمن احتفالات الوزارة خلال الشهر الجاري بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.

تعرف على قطعة اليوم:

لوحة رمسيس الأول مع المعبود ست

تصور هذه اللوحة المنحوتة الملك رمسيس الأول، مؤسس الأسرة التاسعة عشر، يقف أمام المعبود ست، معبود الصحراء، يقدم له القرابين.

ويُمسك ست علامة عنخ "الحياه" في يد، وعلامة واس "الصولجان" في الأخرى.

جاءت عائلة رمسيس الأول من منطقة أفاريس بالدلتا وكانوا يبجلون المعبود ست، فقام ملوك فترة الرعامسة باتخاذ اسمه، ومنهم الملك ستي الأول ابن الملك رمسيس الأول.