شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتوجه لمدينة المنصورة الجديدة لتفقد عدد من المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه منذ قليل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمدينة المنصورة الجديدة، وذلك، لتفقد سير الأعمال بالمشروعات المختلفة، بمدينة المنصورة الجديدة، ويرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

كان المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، قد استعرض في وقت سابق الموقف التنفيذي موضحا أن مساحة المدينة تقارب الـ7000 فدان لتستوعب 680 ألف نسمة يتم تنفيذها على أربع مراحل، كل مرحلة تتكون من 4 قطاعات، وتم الانتهاء من إنشاء المرحلة الاولى ومقر جامعة المنصورة.

كما أوضح أنه جار الانتهاء من مرافق المدينة وتشغيل محطة تحلية مياه البحر بمرحلتها الاولى من أربع مراحل بطاقة 40 الف م3/يوم لتكون طاقتها الاجمالية 160 الف م3/يوم باكتمال تنمية المدينة، بالإضافة إلى محطتى تحلية للمياه الجوفية بطاقة اجمالية 2000 م3/يوم لرى المساحات الخضراء ومخطط ربطها فيما بعد على محطة المعالجة الثلاثية المخططة بطاقة 120 الف م3/يوم والتي يتزامن الانتهاء منها مع بداية إشغال الوحدات السكنية بعد تسليمها وحتى هذا الحين يتم الاستعاضة بانشاء وحدة معالجة كومباكت بطاقة 1000 م3/يوم لخدمة مراحل تنمية المدينة وتوفير مياه الرى لحين الانتهاء من محطة