شكرا لقرائتكم خبر عن "أوابك": الأسواق الأوروبية الأعلى طلبًا على البتروكيماويات الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تهيمن دول أوروبا على أنشطة البحث والتطوير للتكنولوجيا الحيوية، وتمثل اسواقها أعلى معدلات الطلب العالمية على البتروكيماويات الخضراء، بينما تظل أمريكا الشمالية منتجاً هاماً لغالبية المواد الكيميائية المتجددة أو المواد الخام الأولية الحيوية دور المواد الحيوية المتجددة والوقود الحيوى فى إنتاج البلاستيك الحيوى لمنظمة "أوابك".

وأضافت الدراسة، أن عام 2020 كان عامًا مميزًا بالنسبة للبلاستيك الحيوي، حيث تم تسويق كميات ملموسة من بوليمر حمض البولي لاكتيك، والذي بلغ إنتاجه أكثر من 400 ألف طن سنويًا، مقارنة بنحو 120 ألف طن فقط في عام 2014. كما قدرت قيمة أسواق بوليمر حمض البولي لاكتيك بنحو 525 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يزداد الطلب العالمي عليه بمعدل نمو سنوي تراكمي CAGR يبلغ نحو 18.1 % خلال الفترة 2021 2028.

وتابعت الدراسة، أن التوقعات تشير إلى أن الأسواق الإقليمية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، هي الأسرع نموًا خلال هذه الفترة خاصة في كل من ماليزيا، والصين، والهند، وفيتنام، وتايلاند، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، واليابان، مقرونًا ذلك بالتطور المستمر في قطاعات صناعة السيارات والتعبئة والتغليف.

وذكؤت الدراسة، أن التوقعات تشير أيضًا إلى أن دول أمريكا الشمالية كالولايات المتحدة، وكندا ستشهد نموًا كبيرًا خلال نفس الفترة، ويعزى ذلك لنمو أسواق الأغذية المغلفة، والوجبات المجمدة والجاهزة.

وأضافت أنه من المتوقع أن تشهد المكسيك ، ودول أمريكا اللاتينية نمواً ملحوظاً في معدلات الطلب على بوليمر حمض البولي لاكتيك بسبب زيادة إنتاج السيارات ، والمنتجات الإلكترونية .

من جانب آخر برز عدد من الدول مثل بولندا ، وروسيا ، وفرنسا ، وإسبانيا ، والمملكة المتحدة ، وألمانيا كمستهلكين رئيسيين لبوليمر حمض البولي لاكتيك بسبب التطوير المستمر لقطاع إنتاج السيارات والنقل ، بينما تشير التقديرات إلى أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ستشهد نموا كبيراً في صناعة النسيج المعتمد على بوليمر حمض اللاكتيك 59 .

من جانب أخر تمت إضافة قدرات إنتاجية جديدة للبولي إيثيلين الحيوي ، والبولي بروبيلين الحيوي المنتج من النافثا الحيوية ، فضلاً عن خطط مشروعات مستقبلية وإعادة توسع في إنتاج مركبات البولي أميد الحيوية من البولي هيدروكسيل كانوتيه ، والبولي بيوتيلين أديبات تيرفيثالايت .