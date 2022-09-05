شكرا لقرائتكم خبر عن المسح الصحى2021: استخدام وسائل تنظيم الأسرة بالوجه البحرى71%.. والقبلى الأقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور نسب السيدات المتزوجات في الفئة العمرية "15-49 سنة"، ممن يستخدمن وسيلة لتنظيم الأسرة. وأظهر المسح الصحي الصادر عام 2014 مقارنة بالمسح الصحي الجديد 2021، الصادر قبل أيام.

وقالت بيانات الجهاز بالإنفو جراف، إن نسب الاستخدام عام 2021 اختلفت بحسب محل الإقامة، حيث ترتفع نسب الاستخدام إلى حوالي 71% في المحافظات الحضرية والوجه البحري، بينما تصل هذه النسبة في الوجه القبلي إلى 59% فقط.



تطور نسبة السيدات المتزوجات اللاتى يستخدمن وسيلة تنظيم الأسرة

وتشير النتائج إلى أن ثلثي السيدات المتزوجات حاليا في العمر من "15-49" يستخدمن وسيلة لتنظيم الأسرة بزيادة حوالي 8 نقاط عن المستوى الذى تم رصده في المسح السكاني عام 2014، وتصل نسبة مستخدمات الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة عام 2021 إلى 65%، مقارنة بحوالي 57% في عام 2014، بينما تصل نسبة استخدام الوسائل التقليدية إلى أقل من 2% في كلا المسحين.