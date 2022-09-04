شكرا لقرائتكم خبر المملكة تدعم مبادرتين لوكالة الطاقة الذرية بـ3.5 ملايين دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعمت المملكة مبادرتين للوكالة الدولية للطاقة الذرية (رينول -2 وزودياك) بمبلغ 3.5 ملايين دولار، وذلك لتعزيز جهود ضمان الاستخدام الآمن والسلمي للتقنية النووية.

وأعلنت السعودية أمس، تبرعها بمبلغ 2.5 مليون دولار لدعم مبادرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحديث مختبرات سايبرسدورف (مبادرة رينول-2)، التي ستسهم في تعزيز القدرات الرقابية في المجالات النووية والإشعاعية بما يعظم الاستفادة من التقنيات النووية، ويوفر الموارد والخدمات للدول الأعضاء في الوكالة لضمان الاستخدام الآمن للتقنية النووية.

كما تبرعت المملكة بمبلغ مليون دولار، لدعم مبادرة الوكالة للعمل المتكامل لمكافحة الأمراض حيوانية المصدر (زودياك) باستخدام التقنيات النووية، التي أطلقتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، للإسهام في الوقاية من تفشي الأمراض المعدية ذات المصدر الحيواني، وتعزيز الاستعداد والاستجابة لها والكشف المبكر عن مسبباتها. وأوضحت المملكة أن هذه التبرعات تأتي امتدادا لدعمها المستمر لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومبادراتها الهادفة إلى تطوير قدراتها، بما يعزز دورها الحيوي في تسخير الذرة من أجل السلام، كما تؤكد التبرعات مواقف المملكة الإيجابية تجاه قضايا الاستفادة من الطاقة والتقنية النووية، وتنميتها بصورة سلمية وآمنة.

دعم مبادرتين:

