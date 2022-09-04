هيئة الإحصاء تبحث التعاون مع مكتب الإحصاءات البريطاني

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ويأتي عقد الاجتماع إنفاذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية ومكتب الإحصاءات الوطني البريطاني في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في مجال الإحصاء، وانطلاقا من دورها الوطني في تطوير العمل الإحصائي في المملكة.وأكد الاجتماع أهمية العمل الإحصائي، وتشجيع تبادل البرامج الخاصة بنشر الثقافة والمعرفة الإحصائية لمختلف الشرائح السكانية، وتسهيل الوصول إلى البيانات والمؤشرات الإحصائية وفهمها على نطاق واسع بيسر وسهولة؛ نظرا لأهمية دور البيانات في نجاح خطط التنمية المستدامة.
يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ جميع الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.
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