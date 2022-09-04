وزير الشؤون

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وناقش المجلس أبرز مستهدفات برامج الدعم السكني للعام الحالي، ومؤشرات الأداء حسب الركائز الاستراتيجية للصندوق، وعددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واطلع على أبرز إنجازات برامج الدعم السكني، وأداء العمليات وإيداع الدعم الشهري في حسابات مستفيدي برنامج «سكني» شهريا.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - البلدية والقروية والإسكان، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، ماجد الحقيل، رأس الاجتماع السابع لمجلس إدارة الصندوق بالرياض، عن الربع الثاني لعام 2022، بحضور أعضاء مجلس الإدارة.وناقش المجلس أبرز مستهدفات برامج الدعم السكني للعام الحالي، ومؤشرات الأداء حسب الركائز الاستراتيجية للصندوق، وعددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واطلع على أبرز إنجازات برامج الدعم السكني، وأداء العمليات وإيداع الدعم الشهري في حسابات مستفيدي برنامج «سكني» شهريا.

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