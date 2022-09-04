ملتقى الاستثمار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بالمدينة المنورة يناقش اليوم التطورات المتعلقة بمنظومة السياسات والتشريعات الاستثمارية وانعكاسها على البيئة الاستثمارية بمنطقة المدينة المنورة. ويستعرض الملتقى الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة بالتعاون مع وزارة الاستثمار ومركز التنمية الاقتصادية الإستراتيجية الوطنية للاستثمار ومبادراتها المختلفة والمبادرات والبرامج الحكومية الداعمة للاستثمار والمستثمرين. كما يتطرق إلى جملة الخدمات التي تقدمها وزارة الاستثمار لقطاع الأعمال، ومقومات ومزايا الاستثمار بمنطقة المدينة المنورة وما تقدمه منصة «استثمارات المدينة» لدعم وتنشيط الاستثمار بالمنطقة. كما يتطرق إلى جملة الخدمات التي تقدمها وزارة الاستثمار لقطاع الأعمال، ومقومات ومزايا الاستثمار بمنطقة المدينة المنورة وما تقدمه منصة «استثمارات المدينة» لدعم وتنشيط الاستثمار بالمنطقة.

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