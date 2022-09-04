أخبار الاقتصاد اليوم.. مشاركة دولية رفيعة المستوى فى منتدى مصر للتعاون الدولى

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم الأحد 4-9-2022 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها ، يشهد مُنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022، في نسخته الثانية، واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة.

مشاركة دولية رفيعة المستوى فى منتدى مصر للتعاون الدولى

يشهد مُنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022، في نسخته الثانية، واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، والمقرر انعقاده 7 سبتمبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشاركة دولية رفيعة المستوى من قبل المؤثرين في العمل المناخي ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية ومسئولي الأمم المتحدة، في سبيل وضع توصيات وأفكار بناءة حول الأولويات التنموية على مستوى جهود العمل المناخي والتحول الأخضر والتمويل المبتكر والمختلط، لاسيما وأن المنتدى ينعقد قبل 60 يومًا فقط من مؤتمر المناخ COP27 المزمع انعقاده بمدينة شرم الشيخ، كما يشهد المنتدى مناقشات فعالة حول جهود الأمن الغذائي، بالتركيز بشكل خاص على قارة أفريقيا. وينظم المنتدى وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة.

ومن بين المشاركين رفيعي المستوى من كافة أنحاء العالم، أمينة ج.محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وجون كيري، المبعوث الأمريكي للمناخ، ومارك كارني، مبعوث الأمم المتحدة للمناخ والتمويل والرئيس المشارك لتحالف جلاسجو للصافي الصفري «جي فانز»، وأوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبندكت أوراما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وماتياس كورمان، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والسيدة خالدة بوزار، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وفيرا سونجوي، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، وماري بانجيستو، المديرة المنتدبة لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي، ومختار ديوب، المدير التنفيذي ونائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، والدكتور محمود محي الدين، رائد المناخ المصري والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ديفيد ثرون، كبير مستشاري المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، وغادة والي، كيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية (UNODC)، ونيجل توبينج، رائد العمل المناخي البريطاني وممثل الأمم المتحدة رفيع المستوى لقمة المناخ COP27.

وزير المالية يعلن القواعد التنفيذية لـ«التعريفة الجمركية المخفضة تحفيزًا للصناعة الوطنية»

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بقواعد تنفيذ بعض أحكام القرار الجمهورى رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية المعمول بها حاليًا، التى تضمنت خفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيًا أو كليًا في إنتاجها؛ بما يحمي الصناعة، ويحافظ علي معدلات التشغيل والعمالة.

أوضح الوزير، أن القواعد التنفيذية لـ «التعريفة الجمركية المعمول بها حاليًا، والمخفضة تحفيزًا للصناعة الوطنية»، تُسهم فى توحيد المعاملات الجمركية الميسرة بمختلف المنافذ، تسهيلًا على مجتمع الأعمال، على نحو يساعد في تنفيذ التكليف الرئاسي بتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوطين الصناعات المتقدمة التي تتسق مع التزاماتنا بمكافحة التغيرات المناخية، خاصة فى ظل ما تشهده السلاسل العالمية للإمداد والتموين من اضطراب حاد نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.

الضرائب تلزم المولات والفنادق بعدم السماح لأى تاجر بممارسة النشاط بدون البطاقة الضريبية

أكد رضا عبد القادر مساعد الوزير لشئون مصلحة الضرائب على حرص وزارة المالية والمصلحة على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية، بما يُسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة حيث أن تطبيق التحول الرقمى هو اتجاه للدولة، ومصلحة الضرائب المصرية من أوائل الجهات بالدولة التى بدأت تطبيق الميكنة، وبعد استكمال ميكنة المصلحة سيتم الربط بين المصلحة والعديد من الجهات بالدولة، مما يتيح توافر بيانات صحيحة ودقيقة، الأمر الذى من شأنه تيسير التعامل بين المصلحة والممول، مؤكدًا أن مصلحة الضرائب المصرية تسير على الطريق السليم الذى يحافظ على الثقة بينها وبين الممول .

وقال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب أنه وفقا لتوجيهات وزير المالية بمتابعة كل ما يخص التجارة الالكترونية فإنه قد تلاحظ من خلال الرصد من قبل وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة، قيام بعض المولات التجارية والفنادق والنوادى والتجمعات السكنية ( الكومباوندات ) أو غيرها من المناطق السكنية، بالسماح بإقامة معارض داخلها للقائمين بأعمال التجارة الالكترونية وأن عدد كبير من المنظمين لهذه المعارض والمشاركين بها ( من يقومون بعرض منتجاتهم داخل المعارض ) يمارسون النشاط دون وجود ملفات ضريبية لهم بالمصلحة، وأنه قد تلاحظ أيضا قيام بعض التجار والبائعين على بعض المنصات الإلكترونية بممارسة نشاط التجارة الإلكترونية ،وذلك دون وجود ملفات ضريبية لهم بمصلحة الضرائب.

طارق الملا يتابع إجراءات قطاع البترول المتخذة فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً في إطار المتابعة الدورية لإجراءات قطاع البترول التي تم اتخاذها في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية ومواجهة تداعياتها وتأثيرها على الجانب الذى يتم استيراده من البترول الخام وإمدادات المنتجات البترولية للسوق المصرية.

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف انتظام خطط العمل التى انطلقت مع بداية الأزمة الروسية الأوكرانية والتى تعمل على استمرار الاستقرار الذى تحقق فيما يخص إمدادات السوق المحلى من البترول والغاز الطبيعى ومنتجاتهما واستدامة تأمين تلك الإمدادات وتلبية الاحتياجات، وذلك من خلال تكثيف أعمال البحث والاستكشاف، وسرعة تنمية الاكتشافات الجديدة ووضعها على الإنتاج لزيادة إنتاج مصر من البترول والغاز، وزيادة القدرة الإنتاجية لمصافى التكرير المصرية لزيادة الإنتاج المحلى من المنتجات البترولية عالية الجودة ورفع كفاءة التشغيل وتقليل كميات الاستيراد من الخارج لسد جانب من الاحتياجات البترولية والتي تشهد انتظاماً فى توفيرها للسوق المحلى برغم التحديات الناجمة عن الأزمة، كما استعرض الاجتماع موقف إمدادات الوقود المكافئ "الغاز والمازوت" لمحطات الكهرباء، ونجاح المنظومة في توفير الإمدادات وخاصة فى فترة ذروة الاستهلاك التى بدأت منذ منتصف يوليو حتى الآن.

اقتصادية قناة السويس تستقبل وفد رجال أعمال لعدد من الشركات الدنماركية

التقى وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم بوفد من مجلس الأعمال المصري الدنماركي والمكون من عدد من الشركات الدنماركية، وذلك في إطار السعي الدائم للتعزيز من التعاون بين المنطقة الاقتصادية ومجتمع الأعمال الدولي حيث تحظى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باهتمام العديد من المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية نتيجة لجاهزيتها التي صنعت منها مركزاً صناعياً وبحرياً مميزاً على خريطة الاقتصاد العالمية.