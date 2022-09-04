شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصات الخليج بأولى جلسات الأسبوع باستثناء صعود الأسهم السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، باستثناء المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، والذي ارتفع بنسبة 0.43% رابحًا 51.64 نقطة ليغلق عند مستوى 12194.29 نقطة، وتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.34% خاسرًا 44.60 نقطة ليغلق عند مستوى 13138.38 نقطة.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.43% رابحًا 51.64 نقطة ليغلق عند مستوى 12194.29 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.47% رابحًا 313.49 نقطة ليغلق عند مستوى 21640.25 نقطة، وبلغ حجم التداول 112.4 مليون سهم بقيمة 4.5 مليار ريال.

وصعد 11 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 1.84%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.65%، يليه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.62%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.42%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.06%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.97%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.7%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.23%، وأخيرًا قطاع البنوك، والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.15%، 0.08%، على التوالي، فيما تراجع قطاع المرافق العامة بنسبة 1.45%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.07%.

وقفز 100 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "زجاج" بنسبة 5.69%، ثم سهم "أسواق المزرعة" بنسبة 5.51%، ثم سهم "الخزف السعودي" بنسبة 4.95%، وتراجع 99 سهمًا على رأسها سهم "الإنماء طوكيو" بنسبة 4.48%، ثم سهم "رتال" بنسبة 3.68%، ثم سهم "تعليم ريت" بنسبة 3.23%، فيما تصدر سهم "سابك للمغذيات الزراعية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 275 مليون ريال سعودي.

بورصة الكويت

فيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.57% خاسرًا 43.93 نقطة ليغلق عند مستوى 7600.49 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.59% خاسرًا 50.24 نقطة ليغلق عند مستوى 8476.76 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.52% خاسرًا 30.31 نقطة ليغلق عند مستوى 5777.84 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.44% خاسرًا 26.65 نقطة ليغلق عند مستوى 6038.83 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 140.2 مليون سهم بقيمة 34.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8743 صفقة، وهبط 11 قطاعًا ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 4.60%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 2.32%، يليه قطاعي الصناعة، والخدمات المالية بنسبة 1.46%، 1.44%، على التوالي، ثم قطاع العقار بنسبة 1%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.6%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.44%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.24%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية، والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.13%، 0.11%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاعي الرعاية الصحية، والمنافع بنسبة 7.45%، 1.48%، على التوالي.

بورصة قطر

وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.34% خاسرًا 44.60 نقطة ليغلق عند مستوى 13138.38 نقطة، وبلغ حجم التداول 141.9 مليون سهم بقيمة 451.8 مليون ريال عبر تنفيذ 11.6 ألف صفقة، وتراجع 35 سهمًا، وارتفعت 8 أسهم، واستقرت 9 أسهم.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.41%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.23%، يليه قطاع الصناعات بنسبة 0.21%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.11%، ثم وأخيرًا قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.08%، فيما ارتفع قطاعي النقل، والتأمين بنسبة 0.27%، 0.09%، على التوالي.

بورصة البحرين

ونزل المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.04% خاسرًا 0.82 نقطة ليغلق عند مستوى 1921.87 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.1 مليون سهم بقيمة 633.2 ألف دينار بحريني، وتراجع ببورصة البحرين قطاع العقارات بنسبة انخفاض 119.32% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 5.39%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 3.28% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.31%.

فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة نمو 9.25% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.42%.