شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022.. وعيار 21 يسجل 1112جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الأحد، والتي تشهد استقرار ملحوظ تزامناً مع الإجازة الأسبوعية للسوق العالمي، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1112 جنيها بدون إضافة مصنعية.

أسعار الذهب اليوم: عيار 21 يسجل 1112 جنيها.

عيار 18 يسجل 954 جنيها.

عيار 24 يسجل 1272 جنيها.

الجنيه الذهب 8896 جنيها.

ينتظر سوق الذهب العالمي هذا الأسبوع مجموعة من الأحداث الهامة التي من الممكن أن تؤثر على تداول المعدن الأصفر، إذ تسهم الأحداث والتقارير الاقتصادية في تغيير توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

ومن المقرر يوم الإثنين 5 سبتمبر 2022 إعلان مؤشر مديري المشتريات في كلا من (اليابان – الصين – السعودية – الإمارات)، كما سيتم الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا، ومؤشر مديري المشتريات الخدمي لمنطقة اليورو، علاوة على مؤشر مبيعات التجزئة فى منطقة اليورو، بينما أبرز ما سيكون في هذا اليوم هو اجتماع منظمة أوبك.

وأعلنت الشعبة العامة للذهب والمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، ارتفاع حجم الطلب في السوق المحلي بفارق كبير عن حجم المعروض، الأمر الذى رفع الأسعار ثم تراجعت الأسعار مرة أخري بسبب الهبوط العالمي في سعر الذهب.

وقالت الشعبة في بيان سابق، إن هناك تحديات لتلبية الفجوة بين العرض والطلب، وذلك مع تراجع الاستيراد، الأمر الذي يجعل السعر في مصر يتحرك نحو الصعود رغم التراجع في الشعر العالمي.

واختتم سوق الذهب تداولات هذا الأسبوع على بيانات الميزان التجاري الألماني ومؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو ومعدلات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية وطلبيات المصانع في أمريكا.