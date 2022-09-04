شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار بيع السجائر اليوم الأحد 4-9-2022.. كيلوباترا بـ 22 جنيها (انفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة الشرقية للدخان إيسترن كومبانى، أسعار بيع سجائرها اعتبارا من اليوم الأحد 4-9-2022، ووضعت تعريفة محددة لكل نوع سجائر. تعرف على أسعار السجائر اليوم. سعر كليوباترا سوفت كوين 21 جنيها. سعر كليوباترا بوكس (أبيض/ألوان) 22 جنيها. سعر كليوباترا سوبر 23 جنيها. سعر "بوكس 10" 13 جنيها. سعر بوسطن / بلمونت ب22 جنيها . سعر كليوباترا كينج سايز 20.50 جنيه. سعر كليوباترا بلاك 24 جنيها. سعر ماتوسيان سوبر 24 جنيها . سعر مونديال (أحمر - أزرق- سيلفر) 23 جنيها. سعر مونديال سويتش (منتول/بلوبيري) 24 جنيها.