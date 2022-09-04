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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار بيع السجائر اليوم الأحد 4-9-2022.. كيلوباترا بـ 22 جنيها (انفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة الشرقية للدخان إيسترن كومبانى، أسعار بيع سجائرها اعتبارا من اليوم الأحد 4-9-2022، ووضعت تعريفة محددة لكل نوع سجائر. تعرف على أسعار السجائر اليوم.
سعر كليوباترا سوفت كوين 21 جنيها.
سعر كليوباترا بوكس (أبيض/ألوان) 22 جنيها.
سعر كليوباترا سوبر 23 جنيها.
سعر "بوكس 10" 13 جنيها.
سعر بوسطن / بلمونت ب22 جنيها .
سعر كليوباترا كينج سايز 20.50 جنيه.
سعر كليوباترا بلاك 24 جنيها.
سعر ماتوسيان سوبر 24 جنيها .
سعر مونديال (أحمر - أزرق- سيلفر) 23 جنيها.
سعر مونديال سويتش (منتول/بلوبيري) 24 جنيها.