الاقتصاد

أسعار بيع السجائر اليوم الأحد 4-9-2022.. كيلوباترا بـ 22 جنيها (انفوجراف)

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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار بيع السجائر اليوم الأحد 4-9-2022.. كيلوباترا بـ 22 جنيها (انفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة الشرقية للدخان إيسترن كومبانى، أسعار بيع سجائرها اعتبارا من اليوم الأحد  4-9-2022، ووضعت تعريفة محددة لكل نوع سجائر. تعرف على أسعار السجائر اليوم.

 

سعر كليوباترا سوفت كوين 21  جنيها.

 

سعر كليوباترا بوكس (أبيض/ألوان) 22 جنيها.

 

سعر كليوباترا سوبر 23  جنيها.

 

سعر "بوكس 10"  13 جنيها.

 

سعر بوسطن / بلمونت ب22  جنيها .

 

سعر كليوباترا كينج سايز 20.50 جنيه.

 

سعر كليوباترا بلاك 24 جنيها.

 

سعر ماتوسيان سوبر 24 جنيها .

 

سعر مونديال (أحمر - أزرق- سيلفر) 23 جنيها.

 

سعر مونديال سويتش (منتول/بلوبيري) 24 جنيها.

 

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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