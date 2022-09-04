نائب وزير الإسكان يعقد اجتماعا مع مسئولى الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى

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القاهرة - سامية سيد - إسماعيل يتابع موقف المشروعات الجاري تنفيذها من خلال الجهاز وعلى رأسها مشروعات "حياة كريمة" و"التعاون الدولى"

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعا مع مسئولي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور رئيس وقيادات الجهاز، لمناقشة موقف إدارة وتنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها تحت ولاية الجهاز، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة المشروعات القومية الجاري تنفيذها، والتأكيد على ضرورة الإدارة الجيدة والتقييم المستمر لها.

واستهل الدكتور سيد إسماعيل، الاجتماع بنقل تحيات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لجميع العاملين بالجهاز التنفيذي على ما يقدمونه من مجهود في إدارة ومتابعة وتنفيذ المشروعات في نطاق المحافظات المعنية للجهاز.

وأشار نائب وزير الإسكان إلى أحد أهم محاور العمل بقطاع المرافق وهو تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والذي يتضمن العمل على وصول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لجميع المواطنين بالجودة المطلوبة، مؤكداً ضرورة إتباع سياسة إدارة حل المشكلات من خلال التنسيق المستمر بين القطاعات العاملة بالجهاز، ومناقشة المشكلة مع الأطراف المعنية والوصول إلى أسهل الحلول لتحقيق الأهداف المرجوة من تنفيذ المشروع.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل أنه تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات التي تساهم في تطوير ودعم إدارة وتنفيذ المشروعات بالجهاز ومنها: موقف الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات وتمويل مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتأكيد على أهمية الالتزام بالتكليفات الواردة فيما يخص توقيتات الانتهاء من تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، واستمرار تقييم الأداء للمقاولين العاملين بالمبادرة، واتخاذ الإجراءات القانونية مع المقاولين المتقاعسين غير الملتزمين بالتنفيذ طبقاً للبرامج الزمنية المعتمدة.

وأضاف أن المجلس ناقش آلية متابعة وإدارة المشروعات، وتم الاتفاق على ضرورة متابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية والبيئية حفاظاً على أرواح العاملين بشركات المقاولات وجهات الإشراف على التنفيذ والمواطنين، مؤكداً تطبيق أعلى معايير الجودة في تنفيذ الأعمال.

وعلى صعيد المشروعات الجاري تنفيذها من خلال الجهاز بتمويل من شركاء التنمية، أشار نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية إلى حجم مشروعات التعاون الدولي التي يديرها وينفذها الجهاز التنفيذي بالتنسيق مع وحدة إدارة المشروعات بالوزارة ووزارة التعاون الدولي والجهات المعنية الأخرى، وضرورة المتابعة المستمرة لإجراءات التنفيذ وتوقيتات الانتهاء منها، واتساقها مع الاتفاقيات والالتزامات الدولية في ذات الشأن حفاظاً علي الاستثمارات والجهود المبذولة.

كما وجه الدكتور سيد إسماعيل، الشكر للقيادات التنفيذية وجميع العاملين بالجهاز التنفيذي، مؤكداً ضرورة الاستمرار في بذل الجهد لنجاح وإتمام تنفيذ المشروعات المنوط بالجهاز تنفيذها في المواعيد المقررة وبالجودة المطلوبة.