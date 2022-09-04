شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: تراجع نسب تعاطى المخدرات لـ5.9 % عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى الدولة اهتماماً كبيراً بدعم ومساندة الأشخاص الذي يقعون فريسة للإدمان، لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، وذلك من خلال التوسع فى إنشاء مراكز علاج الإدمان.

وأكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير لها أن ارتفع معدل التغطية من 44% إلى 67% من 12 مركزاً في 7 محافظات عام 2014 إلى 29 مركز في 18 محافظة حتى 2021، بمعدل نمو بلغ 142%.

وأوضح التقرير أن التوسع في انشاء مراكز الإدمان ساهم في تراجع نسب التعاطي من 10% عام 2014، إلى 5.9% عام 2021، وذلك في الفئة العمرية (15- 60 عاماً).

وتهدف كافة البرامج والمبادرات والمشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة، بشكل رئيسي إلى تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة له، ويظهر ذلك جلياً في حجم المخصصات المالية والاستثمارات العامة الضخمة التي وجهتها الدولة، للتوسع في خدمات الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتطوير المناطق العشوائية والنقل، خلال الثمان سنوات الماضية

حيث بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية أكثر من 2 تريليون جنيه، مقابل 1 تريليون جنيه، خلال الثمان سنوات التي سبقتها (06/2007 -13/2014)، بمعدل نمو 100%، فضلاً عن الاستثمارات العامة التي بلغت 1.3 تريليون جنيه في قطاعي النقل والإسكان، مقارنةً مع 221 مليار جنيه، خلال الثمان سنوات التي سبقتها، بمعدل نمو بلغ 488%.