شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاولون العرب يتابع مشروعات "حياة كريمة" بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس سيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب، عدد من مشروعات قرى مركز إسنا بمحافظة الأقصر، يأتى إطار المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة على مستوى الجمهورية، والتي تنفذ من خلالها شركة المقاولون العرب، مشروعات فى 200 قرية داخل 12 محافظة، من بينها 183 قرية بمحافظات الصعيد.

وتفقد رئيس مجلس الإدارة، مشروعات إسنا، أكبر مراكز المحافظة، حيث زار مشروع صرف صحي قرية الحلة (شرق النيل) والذى يخدم 23000 مواطن وتبلغ تكلفته 45 مليون جنيه.

كما تفقد رئيس مجلس الإدارة مشروع صرف صحي قرية النمسا (غرب النيل) والذي يخدم 24000 مواطن بالإضافة إلى 58000 مواطن لقرى مجاورة وتبلغ قيمته 185 مليون جنيه، ووجه رئيس مجلس الإدارة الشكر للعاملين بالمشروعات مطالبا بمزيد من الجهد للانتهاء من المشروعات والتغلب على كافة التحديات نظرا لما يمثله المشروع من أهمية كبرى لأكثر من نصف سكان الجمهورية،ومن خلال جهود الدولة فى توفيرونشرالخدمات فى كافة المحافظات.

وتتمثل المشروعات التى تقوم بها الشركة فى تنفيذ شبكات انحدار وخطوط طرد ومحطات رفع ومحطات معالجة لتوفير منظومة مياه وصرف صحى كبيرة بمحافظات الصعيد.

عقب ذلك عقد رئيس مجلس الإدارة أجتماعاً موسعاً بمجلس إشراف مشروع حياة كريمة بشركة المقاولون العرب لمناقشة المشروعات التى تنفذها الشركة بقطاع الصعيد تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، متمثلة فى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتم خلال الاجتماع متابعة البرامج الزمنية لكافة المشروعات وتحديد المعوقات وبحث سبل حلها.

ورافق رئيس مجلس الإدارة خلال الجولة المهندس حسن مصطفى عضو مجلس تنفيذى الشركة ورئيس قطاعات الصعيد، والمهندس محمود الشرنوبى عضو مجلس تنفيذى الشركة رئيس قطاع المشروعات الكهروميكانيكية، والمهندس عماد الدين الزوق مساعد رئيس قطاع جنوب الوادى والبحر الاحمر، المهندس ياسر صادق مدير فرع جنوب الوادى، والمهندس أسعد الصادق مقرر مجلس حياة كريمة.