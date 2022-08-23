شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلغى قرار تفويض وزير التجارة لمباشرة اختصاصاته بقانون حماية المنافسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2934 لسنة 2022 وذلك بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات .

وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1657 لسنة 2018 بتفويض وزير التجارة والصناعة في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وعلى وثيقة سياسة ملكية الدولة .

المادة الأولى )

يلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1657 لسنة 2018 المشار إليه.

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.