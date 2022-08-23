شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم ترتفع 9 جنيهات وعيار 21 يسجل 1075 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء عقب ارتفاع أسعار الذهب بحوالي 8 جنيهات ليسجل الذهب في مصر اليوم لعيار 21 حوالي 1075 جنيها، وذلك مع عودة الطلب المرتفع على الذهب في مصر.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 921 جنيها.

عيار 21 يسجل 1075 جنيها.

عيار 24 يسجل 1228 جنيها.

الجنيه الذهب 8600 جنيه.





أسعار الذهب عالمياً ارتفعت أسعار العقود الآجلة الأميركية للذهب الثلاثاء 23 أغسطس 2022، بالرغم من تراجعها في المعاملات الفورية لتقترب من أدنى مستوى لها في شهر مع تراجع جاذبية المعدن الأصفر أمام ارتفاع الدولار واستمرار ترقب المستثمرين لأن يرفع الاحتياطي الفدرالي وأسعار الفائدة بشكل حاد.

وارتفع سعر العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.14% عند 1750.8 دولار بحلول الساعة 9 بتوقيت غرينتش قبل أن تعاود الهبوط مرة أخري إلي 1736 دولار.

وقال مات سيمبسون، المحلل البارز للسوق في سيتي إندكس "المخاوف من أن يبعث رئيس الاحتياطي الفدرالي برسالة متشددة في الندوة بجاكسون هول إلى جانب التحذير من حدوث ركود تسببا في ارتفاع الدولار والتأثير على المعدن الأصفر"، وعوض الدولار خسائره في وقت سابق وربح 0.2% محاولا تجاوز أعلى مستوى له في عقدين في يوليو تموز.

وتسبب رفع الاحتياطي الفدرالي لسعر الفائدة بشكل سريع منذ مارس آذار والتعليقات بشأن المزيد من التشديد في تقليل جاذبية الذهب باعتباره وسيلة للتحوط من التضخم.

وانخفضت أسعار الذهب بأكثر من 300 دولار منذ أن تجاوزت مستوى ألفي دولار للأوقية في أوائل مارس 2022.