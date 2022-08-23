شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل.. اجتماع اللجنة العليا للمشروعات البترولية لمتابعة تنفيذ المشروعات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عبر الفيديوكونفرانس اجتماع اللجنة العليا للمشروعات البترولية للوقف على أخر المستجدات والموقف التنفيذى للأعمال الهندسية والانشائية لعدد من مشروعات التكرير والبتروكيماويات الجديدة الجارى تنفيذها، والتي شملت مشروع توسعات مصفاة شركة ميدور بالإسكندرية، ومشروع إنتاج الألواح الخشبية من قش الأرز بشركة تكنولوجيا الأخشاب بادكو بمحافظة البحيرة، ومشروع مجمع البتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بالسويس.

وخلال الاجتماع، أكد الملا على أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات الجديدة، ودراسة كافة التحديات التى تواجهها تنفيذ المشروعات، والعمل على وضع الحلول المناسبة لمواجهتها من خلال التنسيق الكامل بين الشركات المنفذة لهذه المشروعات لتكثيف حجم الأعمال مع الالتزام باتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، ووجه الملا بالمتابعة الدورية لمراحل تنفيذ المشروعات الجديدة، خاصة وأن مشروعات التكرير والبتروكيماويات تحقق القيمة المضافة من ثروات مصر البترولية وإنتاج منتجات عالية القيمة تساهم فى استدامة تلبية احتياجات السوق المحلى منها وتصدير الفائض مما يدعم الاقتصاد القومى.

وخلال الاجتماع تم عرض توضيحى لموقف تنفيذ الأعمال من رؤساء شركات ميدور الكيميائى جمال القرعيش وتكنولوجيا الأخشاب المهندس أحمد بركة والبحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات المهندس محمد عبادى .

وحضر الاجتماع الكيميائى سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمهندس محمود ناجى معاون الوزير للنقل والتوزيع، والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والمهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة إنبى، ونائبى رئيس هيئة البترول للتكرير والتصنيع الكيميائى محمد على حسنين والتخطيط والمشروعات المهندس أيمن عمارة، ونائب رئيس شركة إيكم للتخطيط والمشروعات المهندس عمرو الحلبى، والمهندس أحمد الخليفة رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بالوزارة والمهندس أحمد سمير مدير عام متابعة المشروعات بالوزارة.