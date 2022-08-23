شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. شروط التقدم للمسابقة الدولية Climatech Run 2022 للشركات الناشئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة التعاون الدولي بالشراكة مع وزارتي البيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المسابقة الدولية Climatech Run 2022 للشركات الناشئة العاملة في مجال تكنولوجيا العمل المناخي، والتي تأتي في إطار الاستعدادات لقمة المناخ COP27 التي تستضيفها وترأسها مصر نوفمبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ فما هي هذه المبادرة وشروط التقدم للشركات الناشئة.

• ما هي مسابقة Climatech Run 2022؟

Climatech Run هي مسابقة موجهة للشركات الناشئة ورواد الأعمال والمبتكرين والمتخصصين في الفن الرقمي من كافة أنحاء العالم، بهدف تشجيعهم على المشاركة بالأفكار والحلول المبتكرة والفن في مواجهة التغيرات المناخية وتداعياتها السلبية على جهود تحقيق التنمية، كما تعمل على تحفيزهم من أجل زيادة الوعي بخطورة هذه التغيرات والبحث عن الحلول المستدامة للتغلب عليها، من خلال الأفكار المطروحة في مختلف المجالات مثل الطاقة المستدامة والنقل الذكي والأمن الغذائي، بالإضافة إلى تعزيز جهود الاقتصاد الدائري لاسيما في قارة أفريقيا التي تعد أكثر المناطق تأثرًا بالتغيرات المناخية ومن أقل المناطق حصولا على التمويلات. كما تأتي المبادرة في ضوء استعدادات مصر لانعقاد قمة المناخ COP27.

• من هم الشركاء في المبادرة؟

تعد المبادرة نموذجًا للشراكات البناءة بين الأطراف ذات الصلة من الحكومة (وزارة التعاون الدولي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة البيئة)، ومن شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين (الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وبرنامج الأغذية العالمي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)، ومن القطاع الخاص العالمي وشركات التكنولوجيا (شركة جوجل، جنرال موتورز ومجموعة منصور وشركة مايكروسوفت)، ومن مسرعات الأعمال (فلك ستارت ابس، وشبكة شباب رواد الأعمال، وأفريلابس ومؤسسة جلوتشا).

• ما هي مجالات عمل المبادرة؟

تعمل المبادرة على مسارين رئيسيين حيث تستهدف الشركات الناشئة العاملة في مجال تكنولوجيا المناخ، بالإضافة إلى المتخصصين في الفن الرقمي.

• ما هي مراحل المبادرة؟

المرحلة الأولى للمبادرة تستمر لمدة شهر وهي مرحلة تلقي الأفكار والتقديم من قبل الشركات الناشئة، والمرحلة الثانية من المسابقة تنعقد خلال قمة المناخ COP27 حيث سيتم إتاحة الفرصة للشركات المتأهلة لعرض أفكارهم والمشاركة في الأنشطة التي سيتم تنفيذها خلال مؤتمر المناخ أمام مختلف الأطراف المشاركة من الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية.

بينما تبدأ المرحلة الثالثة والنهائية عقب قمة المناخ COP27، والتي من خلالها يتم العمل على دعم وتوجيه الشركات الناشئة والفنانين الرقميين المشاركين من خلال مجموعة رفيعة المستوى من المستشارين والمحكمين والخبراء الدوليين، لتعزيز قدرتهم على الوصول للأسواق وتطبيق أفكارهم على أرض الواقع.

• ما هي الشروط التي يجب أن تتوافر في الشركات الناشئة المتقدمة؟

تضع Climatech Run 2022 عددًا من الشروط للشركات الناشئة الراغبة في التقدم:

1) أن يكون لديها مسار عمل فعلي لأكثر من عامين.

2) فريق عمل مكون من عضوين أو أكثر.

3) أن تتميز الفكرة بالاستدامة والابتكار وأن تطبق واحدة أو أكثر من التكنولوجيات الناشئة.

4) ألا تكون شركة تابعة لشركة قائمة.

5) أن يكون لدى الشركة نموذج أو منتج أولي

كما يجب أن يكون لدى الفريق المتقدم القدرة على التواصل والعرض وتقديم المشروع باللغة الإنجليزية. وسيكون لدى الفرق الفائزة فرصة للفوز بعدد من الجوائز، الجائزة الكبرى تصل قيمتها إلى 100 ألف دولار، والجائزة الثانية تبلغ 50 ألف دولار، والجائزة الثالثة 25 ألف دولار.

• ما الذي تقدمه المسابقة الدولية لقارة أفريقيا؟

توجه مسابقة Climatech Run الدولية اهتمامًا خاصة لقارة أفريقيا في ظل أهمية العمل المناخي في قارة أفريقيا ودوره في تحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وعدم حصول الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في القارة على التمويل والاستثمارات اللازمة حيث تتلقى فقط 0.2% مقارنة بنحو 94% من الاستثمارات للشركات في الولايات المتحدة وكندا والصين وأوروبا.

من هذا المنطلق تخصص Climatech Run 2022 جائزة لشركتين ناشئتين من قارة أفريقيا، كما سيتم دعوة أفضل 5 شركات ناشئة أفريقية لعرض أفكارهم خلال الحدث العالمي ضمن فعاليات قمة المناخ COP27. ومن المقرر أن تحصل أفضل شركة أفريقية ناشئة على جائزة بقيمة 50 ألف دولار، بينما تحصل الشركة الحاصلة على المركز الثاني على جائزة بنحو 25 ألف دولار.

• فيما يتعلق بمسار الفن الرقمي ما هي شروط التقدم؟

فيما يتعلق بمسار الفن الرقمي، فإن المسابقة تضع عدة شروط هي:-

1) أن يكون عمر المتقدم تجاوز 18 عامًا وقت التقدم للمسابقة.

2) أن يكون الحد الأقصى للقطع التي يشارك بها 3 قطع فنية.

3) أن يتم تقديم العمل الأصلي فقط.

ويحصل المركز الأول في مسابقة الفن الرقمي على جائزة كبرى بقيمة 5 آلاف دولار، والجائزة الثانية على 3 آلاف دولار، والجائزة الثالثة 2000 دولار.

• متى يتم فتح باب التقدم للمسابقة وكيف يتم التقدم من قبل الفئات المستهدفة؟

يُفتح باب التقدم يوم 22 أغسطس ويستمر لمدة شهر حتى 22 سبتمبر المقبل، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمسابقة.