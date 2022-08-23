شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات.. و"أبو قير للأسمدة" تحقق 9 مليارات جنيه أرباحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات مرتفعة.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 10267 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 1921 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 12661 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 4153 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 2216 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 3173 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 3822 نقطة.

أعلنت شركات إيديتا للصناعات الغذائية، ابن سينا فارما، الكابلات الكهربائية المصرية، شراء الأولى 1.2 مليون سهم خزينة بنسبة 0.167% من رأسمال الشركة خلال جلسة أمس الإثنين، وشراء الثانية 2 مليون سهم خزينة، وشراء الثالثة 100 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.44% من أسهم رأس المال.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركتي الشرقية-إيسترن كومباني، الشمس للإسكان والتعمير 500 ألف سهم، 222 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، برايم القابضة للاستثمارات المالية، 750 ألف سهم، 25.6 ألف سهم، 600 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، الشرقية-إيسترن كومباني، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، 165 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 35 ألف سهم، 953 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات النعيم القابضة للاستثمارات، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 275 ألفسهم، 50 ألف سهم، 500 ألف سهم، على التوالي.

في سياق منفصل أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية ومعدلات نمو متميزة خلال العام المالي 2021/2022 في ضوء ارتفاع صافي الربح بنسبة سنوية 158% ليتعدى 9 مليارات جنيه، وذلك على خلفية ارتفاع إيرادات النشاط إلى نحو 16.3 مليار جنيه، بفضل عمليات الإحلال والتجديد والصيانة الدورية لمصانع الشركة بما يحافظ على استمرارية التشغيل ومدفوعًا بتحسن الأسعار العالمية والمحلية.

كما أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، تحقيق إيرادات 4.4 مليار جنيه خلال الفترة السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2022 مقابل 1.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 318%، وتحولت الشركة للربحية بقيمة 689.3 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 1.4 مليار جنيه.

وحققت شركة السويدي إليكتريك، إيرادات بلغت 38.9 مليار جنيه عن الفترة المالية المنتهية في 0 يونيو عام 2022 بنسبة نمو 49.8%، وارتفع صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية ليبلغ 1.9 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 18.7%، مصحوبًا بوصول هامش صافي الربح إلى 4.8%.

ومن جهة أخرى أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، تسجيل إجمالي حجوزات قياسية خلال شهر واحد بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال شهر يوليو، ويرجع هذا الأداء الاستثنائي إلى إطلاق مشروعي "إليكت" و"تاج فيل"، بالإضافة إلى مبيعات محفظة الوحدات الجاهزة للاستلام، وكفاءة المبيعات بمشروعي "كرونز" و"تافال" التابعتين بمشروع سراي.