شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء يرصد فى بيان ارتفاعا طفيفا فى حالات الطلاق وعقود الزواج عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء اليوم الثلاثاء النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2021، وبلـغ عدد عقود الزواج 880041 عقداُ عام 2021 مقـابل 876015 عقداً عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 0.5٪، بينما بلغت عدد حالات الطلاق 254777 حالة عام 2021 مقابل 222036 حالة عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 14.7٪

ومن أهم مؤشرات النشرة بلغ عدد عقود الـــــزواج في الحضـــر 359806 عقداً عام 2021 تمثل 40.9 ٪ من جملة العقود مقابل 357832 عقداً عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 0.6٪، وبلغ عدد عقود الزواج في الريف 520235عقداً عام 2021 تمثل 59.1٪ من جملة العقود مقابل 518183 عقداً عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 0.4 ٪.

وسجلت أعلى نسبة زواج في الفئة العمرية (من 25 إلى أقل من 30 سنة) حيث بلغ عدد العقود بها 352259 عقداً تمثل 40 ٪ من جملة العقــــــــود، بينما كانت أقــــل نسبة زواج في الفئــة العمـــــــرية (70 سنة فأكثر) حيث بلغ عدد العقود بها 4662 عقـــداً تمثل 0.5٪ من جملة العقود وقد بلغ متوسط سن الزوج 30.7 سنة عام 2021.

وسجلت أعلى نسبة زواج في الفئة العمــــــرية (من 20 إلى أقل من 25 سنة) حيث بلغ عدد العقود بها 333679 عقدا تمثل 37.9٪ من جملة العقود، بينما كانت أقل نسبة زواج فى الفئة العمرية (65 سنة فأكثر) حيث بلغ عدد العقود بها 999عقدًا تمثل 0.1 ٪ من جملة العقود وقد بلغ متوسط سن الزوجة 24.7 سنة عام 2021.

وسجلت أعلى نسبة زواج بين الحاصلين على شهادة متوسطة حيث بلغ عدد العقود بها 331742عقداً بنسبة 37.7٪، بينما كانت أقل نسبة زواج في الحاصلين على درجة جامعية عليا حيث بلغ عدد العقود بها 831 عقداً بنسبة 0,1٪ من جملة العقود.

وسجلت أعلى نسبة زواج بين الحاصلات علي شهادة متوسطة حيث بلغ عدد العقود بها 262676 عقداً بنسبة 29.8 ٪، بينما كانت أقل نسبة زواج بين الحاصلات على درجة جامعية عليا حيث بلغ عدد العقود بها 696 عقداً بنسبة 0,1٪ من جملة العقود.

وبلغ معدل الزواج على مستوى الجمهورية 8.6 في الألف عام 2021 مقابل 8.7 في الألف عام 2020، وبلغ معدل الزواج بالحضر 8.2 في الألف عام 2021 مقابل 8.3 في الالف عام 2020، وبلغ معدل الزواج بالريف 8.9 عام 2021 مقابل 9 في الالف في عام 2020، وبلغ أعلى معدل زواج 13.8 في الألف بمحافظة القاهرة، بينما بلغ أقل معــــدل زواج 4.7 فـــي الألـــــف بمحافظة الجيزة.

وبلغ إجمالي عدد حالات الطلاق في الحضر 144305 حالة عام 2021 تمثل56.6٪ من جملة حالات الطلاق مقابل 124772 حالة عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 15.7٪، وبلغ عدد حالات الطلاق في الريف 110472 حالة عام 2021 تمثل 43.4٪ من جملة حالات الطلاق مقابل97264 حالة عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 13.6 ٪، وبلغ عـدد إشهادات الطـلاق 243583 إشهاداً عام 2021 مقابل 213950 إشهادا عام2020 بنسبة زيادة قدرها 13.9٪، وبلغ عدد إشهادات الطلاق فى الحضر 133417 إشهاداً عام 2021 تمثل54.8٪ من جملة الإشهادات مقابل 116845 إشهادا عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 14.2٪، وبلغ عدد إشهادات الطلاق فى الريف 110166 إشهاداً عام 2021 تمثل 45.2٪ من جملة الإشهادات مقابل97105 إشهاداً عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 13.5 ٪.

وسجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية (من 30 إلى أقل من 35 سنة) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 48342 إشهاداً بنسبة 19.8٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية (من 18 إلى أقل من 20 سنة) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 390 إشهاداً بنسبة 0,2 ٪ من جملة الإشهادات وقد بلغ متوسط سن المطلق 40.1 سنة عام 2021.

وسجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية (من 25 إلى أقل من 30 سنة) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 43427 إشهاداً بنسبة 17.8 ٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق فى الفئة العمرية (65 سنة فأكثر) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 1637 إشهاداً بنسبة 0,7٪ من جملة الإشهادات وقد بلغ متوسط سن المطلقة 33.8 سنة عام 2021.

وسجلت أعلى نسبة طلاق بين الحاصلين على شهادة متوسطة حيث بلغ عدد الإشهادات بها 86404 إشهاداً تمثل 35.5٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق بين الحاصلين على درجة جامعية عليا حيث بلغ عدد الإشهادات بها 338 إشهاداً بنسبة 0,1٪ من جملة الإشهادات، وسجلت أعلى نسبة طلاق بين الحاصلات على شهادة متوسطة حيث بلغ عدد الإشهادات بها 79871 إشهاداً تمثل 32.8٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق بين الحاصلات على درجة جامعية عليا حيث بلغ عدد الإشهادات بها 253 إشهاداً بنسبة 0,1٪ من جملة الإشهادات.

وبلغ عدد أحكام الطلاق النهائية 11194 حكماً عام 2021مقابل 8086 حكماً عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 38.4٪ من جملة الأحكام، وبلغ عدد احكام الطلاق فى الحضر 10888 حكم عام 2021 تمثل97.3٪ من جملة الاحكام مقابل 7927 حكم عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 37.4٪، وبلغ عدد احكام الطلاق فى الريف 306 حكم عام 2021 تمثل2.7٪ من جملة الاحكام مقابل 159 حكم عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 92.5٪، وسجلت أعلي نسبة طلاق بسبب الخلع حيث بلغ عدد الأحكام بها 9197 حكماً بنسبة 82.2٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق بسبب حبس الزوج حيث بلغ عدد الأحكام بـها 3 أحكام تمثل 0,03 ٪ من جملة الأحكام النهائية.

وبلغ معدل الطلاق الخام 2.5 في الألف عام 2021 مقابل 2.2 في الألف عام 2020، وبلغ معدل الطلاق بالحضر 3.3 فى الألف عام 2021مقابل 2.9 في الألف عام 2020، وبلغ معدل الطلاق بالريف 1.9 في الألف عام 2021 مقابل 1.7 في الألف عام 2020 ، وبلغ أعلى معدل طلاق 5.4 فى الألف بمحافظة القاهرة، بينما بلغ أقل معدل طلاق 1.1في الألف بمحافظة أسيوط.