الارشيف / الاقتصاد

وزير البترول ينعى الدكتور محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة الأوبك

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول ينعى الدكتور محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة الأوبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بخالص التعازي إلى دولة نيجيريا الشقيقة ولمنظمة الأوبك في وفاة الدكتور محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة الأوبك.

 

 

وقال: فقد كان للدكتور باركيندو دوراً محورياً في تعزيز استقرار الأسواق العالمية خلال رئاسته لمنظمة الأوبك، ونجح في مواجهة العديد من التحديات التي عصفت بقطاع الطاقة والاقتصاد العالمي.

 

وأضاف: وقد شرفت بصداقة الدكتور باركيندو علي مدار السنوات الماضية، وكان محباً لمصر وداعماً للنجاحات التي حققها قطاع البترول المصري.

 

داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

 

3c890577-9a0b-4d32-9d82-ed1b7a835760

 

6de0aa3c-bdef-42c8-92a9-b2efb0fc8d4c

 

71240d02-b7d4-4581-8e21-50c555b8ddb8

 

b15c6b3e-0150-4a3b-a887-63f77af41d94

 

 

 

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا