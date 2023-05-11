ارتفاع مؤشر الأسهم الصغيرة بالبورصة بنسبة 2.8% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي...
أسعار الذهب تنخفض 50 جنيها عقب السماح بدخول المعدن الثمين بدون جمارك
أسعار الذهب تنخفض 50 جنيها عقب السماح بدخول المعدن الثمين بدون جمارك...
رئيس اقتصادية قناة السويس يستعرض استراتيجية الوقود الأخضر أمام كبرى شركات هولندا
رئيس اقتصادية قناة السويس يستعرض استراتيجية الوقود الأخضر أمام كبرى شركات هولندا...
"أرامكو السعودية" تنفى الادعاءات بشأن إيقاف خططها للهيدروجين الأزرق
"أرامكو السعودية" تنفى الادعاءات بشأن إيقاف خططها للهيدروجين الأزرق...
3 مؤشرات إيجابية تدعم الجنيه المصرى ومؤسسة دولية تتوقع عدم خفض قيمته
3 مؤشرات إيجابية تدعم الجنيه المصرى ومؤسسة دولية تتوقع عدم خفض قيمته...