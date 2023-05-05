35 ألف جنيه ارتفاعاً في أسعار فورد فوكاس بدايةً من اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت شركة أوتو جميل، وكيل علامة فورد في مصر، عن أحدث قائمة سعرية للسيارة فورد فوكاس الجديدة "فيس ليفت" موديل 2023 في السوق المحلية والتي يتم العمل بها بدايةً من اليوم.

بحسب القائمة السعرية التي أخطرت بها "أوتو جميل"، شبكة موزعيها اليوم، فإن فورد فوكاس الجديدة "فيس ليفت" موديل 2023، شهدت زيادات جديدة على مختلف الفئات المطروحة في مصر.

وتتوافر السيارة فورد فوكاس الجديدة موديل 2023 في السوق المصرية بـ5 فئات من التجهيزات.

وبلغ مقدار الزيادة الجديدة على السيارة فورد فوكاس 2023 نحو 35 ألف جنيه.

جدير بالذكر أن "أوتو جميل"، قد مدت فترة الضمان على فوكاس 2023 من سنتين بدون حد أقصى للكيلومتر، إلى 3 سنوات أو 100 ألف كيلومتر أيهما أقرب.

وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية القائمة السعرية الكاملة

لجميع فئات السيارة فورد فوكاس الجديدة "فيس ليفت" موديل 2023.

أسعار فورد فوكاس "فيس ليفت" موديل 2023

- فئة Trend 4 dr بسعر 840 آلاف جنيه بدلا من 805 آلاف جنيه.

- فئة connected 4dr بسعر 870 ألف جنيه بدلا من 835 ألف جنيه.

- فئة connected 5dr بسعر 860 ألف جنيه بدلا من 825 ألف جنيه.

- فئة titanium 4dr بسعر 905 ألف جنيه بدلا من 870 ألف جنيه.

- فئة titanium 5dr بسعر 900 ألف جنيه بدلا من 865 ألف جنيه.