ارتفاع أسعار سيارات فولكس فاجن في مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أخطرت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكيل علامة فولكس فاجن، شبكة موعيها المعتمدين بدايةً من اليوم بأحدث قائمة سعرية لسيارات العلامة الألمانية.

شهدت القائمة الجديدة ارتفاعاً في جميع أسعار سيارات فولكس فاجن موديل 2022.

اقرأ أيضا.. القائمة السعرية الكاملة لسيارات فولكس فاجن بعد الزيادات الجديدة

وتتوافر سيارات فولكس فاجن في السوق المحلية بـ 4 طرازات هي: «باسات- تيجوان- تي روك- جولف».

وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية، القائمة السعرية لسيارات فولكس فاجن في مصر بعد الزيادات الجديدة.

أسعار سيارات فولكس فاجن