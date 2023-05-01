وكيل BMW وMINI: الاستمرار في محاربة الأوفر برايس

ياسر رشاد - القاهرة - أصدرت مجموعة جلوبال أوتو للسيارات، الوكيل الرسمي لسيارات BMW وMINI في مصر، بياناً صحفياً أكدت فيه عن استمرارها في محاربة ظاهرة "الأوفر برايس" بسوق السيارات.

وقال البيان الصادر عن وكيل BMW وMINI "تأكيدًا على جهود مجموعة جلوبال أوتو للسيارات، في مكافحة أيّ ظاهرة تُؤَثِّر سلبًا على تجربة امتلاك عملاء BMW وMINI، وبالأخص ظاهرة الأوفر برايس وراغبي الاتجار والمزايدة على أسعار سيارات العلامتين تحَذِّر الشركة عُمَلاءَها من الانسياق وراء بعض الأشخاص والكيانات التي تَدَّعي تمثيلها لمجموعة جلوبال أوتو للسيارات، وادعاء إمكانية تسليم سيارات العلامتين في غير الموعد الرسمي بمُقَابل ماديٍّ؛ حيث إن الشركة تتولى مهام التوزيع والتسويق وخدمات ما بعد البيع للعلامتين في السوق المصرية بشكل مباشر".

وناشد البيان عُمَلاء ومحبيBMW وMINI في مصر بالإبلاغ فورًا عن أيِّ شخص يقوم بهذا العمل غير القانوني من خلال الرقم 19269

أو الموقع الرسمي www.bmw-egypt.com، وتُؤَكد الشركة اتخاذها الإجراءات القانونية كافة تجاه كلّ مَن يثبت ارتباطه بهذه الممارسات.

وطالبت مجموعة جلوبال أوتو للسيارات، بضرورة التواصِلِ المباشر مع خدمةِ عملاء أو زيارة أقربِ صالةِ عرض لجلوبال أوتو الوكيل الرسمي لـ BMW و MINI في مصر، مؤكدة التزامها بتسليم الكميات المطلوبة من سياراتBMW وMINI في أقرب وقت ممكن، حرصًا منها على تلبية احتياجات عملائنا الكرام، مُؤَكِدَة أن هدفها الأول هو إرضاء العميل، وتقديم تجربة مُمتعة سواء كانت في عملية اقتناء السيارة أو في مرحلة ما بعد البيع.