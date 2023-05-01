سيارة الغلابة بـ 430 ألف جنيه "جنون الأسعار"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت شركة الأمل للسيارات، وكيل علامة بي واي دي الصينية في مصر، عن أحدث قائمة سعرية لسيارات العلامة الصينية المجمعة محليًا موديل 2023.

وفقًا للقائمة شهدت جميع سيارات بي واي دي المتوافرة في السوق المصرية "بي واي دي f3 مانيوال، بي واي دي f3 أوتوماتيك، بي واي دي l3 أوتوماتيك"، زيادات سعرية جديدة.

وبلغ مقدار الزيادة الجديدة على سيارات بي واي دي F3 موديل 2023 نحو 10 آلاف جنيه.

وتعد سيارات بي واي دي، من أبرز السيارات الاقتصادية التي شهدت انتشارًا كبيرًا في السوق المصرية خصوصًا في ظل الاعتماد عليها لدى

العديد من المواطنين العاملين في مجال النقل التشاركي، ما جعل البعض يطلق عليها سيارة الغلابة.

أسعار سيارات بي واي دي في مصر

تقدم بوابة الوفد الإلكترونية، لمتابعيها الأسعار الجديدة لسيارات بي واي دي موديل 2023 في مصر والتي يتم العمل بها بدايةً من اليوم 30 أبريل.

- بي واي دي f3 مانيوال 380 ألف جنيه

-بي واي دي f3 أوتوماتيك 430 ألف جنيه