أسعار سيارات بايك بعد الزيادات

ياسر رشاد - القاهرة - أخطرت "بودي جروب"، وكيل علامة بايك في مصر ، شبكة موزعيها المعتمدين بأحدث قائمة سعرية لسيارات العلامة الصينية والتي يتم العمل بها بدايةً من اليوم.

وضمت القائمة أسعار فئة واحدة فقط "luxury" من السيارة بايك x3، وفئة Premuim plus من السيارة بايك x7 موديل 2022، وفئة Premuim من السيارة بايك x7 موديل 2023.

وشهدت القائمة الجديدة الصادرة عن "بودي جروب"، ارتفاعاً في أسعار جميع طرازات بايك المتوافرة حالياً في السوق المحلية.

وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية، لمتبابعيها في السطور التالية الأسعار الجديدة لسيارات بايك الصينية في مصر بعد الزيادات الجديدة.

أسعار سيارات بايك في مصر

بحسب القائمة الجديدة ارتفع سعر فئة luxury من السيارة بايك x3 ليصبح 769 ألف جنيه بدايةً من اليوم.

أما السيارة بايك x7 فأصبح سعر فئة Premuim plus موديل 2022 بعد الزيادة الجديدة ليصبح مليون و474 ألف جنيه.

وأوضحت القائمة الجديدة أن سعر فئة Premuim من السيارة بايك x7 موديل 2023 أصبح سعر مليون و565 ألف جنيه