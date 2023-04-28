سيارات جيلي ..الأسعار الجديدة بالزيادات

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت مجموعة أبو غالي موتورز، وكيل علامة جيلي الصينية في مصر، عن أحدث قائمة سعرية لسيارات جيلي، والتي يتم العمل بها بدايةً من اليوم.

شملت القائمة الجديدة الأسعار الجديدة للسيارتين جيلي كول راي، وأوكافانجو، موديل 2022، وشهدت ارتفاعاً في أسعار السيارتين جيلي كول راي، وأوكافانجو، موديل 2022، بدايةً من اليوم.

تقدم بوابة الوفد الإلكترونية، الأسعار الجديدة للسيارتين جيلي كول راي، وأوكافانجو، موديل 2022.

أسعار جيلي كول راي موديل 2022

ارتفعت أسعار طرازات جيلي كول راي موديل 2022 الفئة الأولى «COMFORT» لتصبح 800 ألف جنيه.

وصعدت أسعار سيارات «كول راي» موديل 2022 الفئة الثانية «Premium» إلى 900 ألف جنيه.

وباتت أسعار الفئة الثالثة "بلاك ريم" من سيارات جيلي كول راي موديل 2022 بعد الزيادة 920 ألف جنيه.

وينتمي طراز «كول راي» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1500 سي سي “تيربو”، ينتج قوة قدرها 255 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “Dual clutch WET”.

وطبقا للبيانات المعلنة عن «جيلي» تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم في غضون 7.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو

6.6 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

أسعار جيلي أوكافانجو موديل 2022

بحسب القائمة ارتفعت أسعار طرازات جيلي أوكافانجو موديل 2022 «Premium» إلى مليون و150 ألف جنيه.

وينتمي طراز جيلي أوكافانجو لفئة السيارات – ذات السبع مقاعد – مزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1500 سى سى «هايبرد» – مدعوم بمحرك كهربى EMS system ، ينتج قوة قدرها 190 “حصان”، وعزم أقصى للدروان 300 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “DCT WET”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «جيلى»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 10 كم/ ساعة، فى غضون 11 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو

6.6 لتر عن قطع مسافات تصل إلى 100 كم.