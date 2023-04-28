طرح كيا سورينتو 2023 بأسعار تبدأ من 2 مليون و150 ألف جنيه

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت الشركة العالمية للتجارة والتوكيلات EIT، الوكيل المحلي لعلامة كيا الكورية الجنوبية، موديل 2023 من السيارة كيا سورينتو.

تقدم السيارة كيا سورينتو موديل 2023 عبر فئتين من التجهيزات في السوق المحلية، كلاهما مزود بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة 230 حصان مع عزم أقصى للدوران 350 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

مواصفات كيا سورينتو 2023

وتحتوي السيارة كيا سورينتو موديل 2023، على مجموعة من وسائل الأمان والسلامة، من بينها 6 وسائد هوائية – نظام فرامل مانع للانغلاق ABS – توزيع إليكتروني للفرامل EBD – نظام الثبات الإلكتروني ESP – فرامل يدوية كهربائية EPB – عجلة القيادة كهربائية – نظام إيموبليزر ضد السرقة – أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX – وسائل مساعدة للاتزان – مساعد ركن – مساعد الفرامل الفجائية BA – مثبت ومحدد سرعة – أنظمة مراقبة الإطارات – أنظمة المساعدة على التلال HA – حساسات ركن خلفية – كاميرا خلفية – نظام تنبيه السائق – مساعد فرامل اليد – تشغيل محرك السيارة عن بعد".

وتزخر كيا سورينتو موديل 2023 بباقة من التجهيزات فى المقصورة

الداخلية، منها زر تشغيل السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق الشنطة الخلفية كهربائيًا – إضاءة داخلية – تكييف ثلاثي المناطق مزود بمخارج للمقاعد الخلفية – مقعد السائق كهربائيًا – إمكانية طي المقاعد الخلفية – مسند يد خلفي – لوحة عدادات رقمية – تحكم في ناقل الحركة من خلال عجلة القيادة – مرآ داخلية بخاصية التعتيم الذاتى – عجلة قيادة متعددة الوظائف – فتحة سقف بانوراما.

تقدم بوابة الوفد الإلكترونية لمتابعيها أسعار السيارة كيا سورينتو موديل 2023.

أسعار كيا سورينتو 2023

تقدم الفئة الأولى Highline من السيارة كيا سورينتو موديل 2023 بسعر 2 مليون و150 ألف جنيه.

تأتي الفئة الثانية Topline من السيارة كيا سورينتو موديل 2023 بسعر 2 مليون و400 ألف جنيه.