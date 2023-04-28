140 ألف جنيه ارتفاعاً في أسعار "سبورتاج 2023"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الشركة العالمية للتجارة والتوكيلات EIT، وكيل علامةكيا في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين، عن أحدث قائمة سعرية لسيارات كيا بداية من اليوم.

وشهدت القائمة الجديدة زيادة أسعار جميع فئات السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات كيا سبورتاج موديل 2023.

وتراوحت الزيادات الجديدة على السيارة كيا سبورتاج بين 80 إلى 140 ألف جنيه لجيمع الفئات المطروحة فى السوق المحلية.

تتوافر السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 في السوق المصرية بـ

5 فئات من التجهيزات، جميعها مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات سعة 1600 سى سى تيربو، ينتج قوة 180 حصان مع عزم أقصى للدوران 265 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات «DCT».

وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية، لمتابعيها الأسعار الجديدة للسيارة كيا سبورتاج موديل 2023.