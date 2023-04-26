مرسيدس تكشف عن الفئة E الجديدة بمواصفات خيالية

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد عملاق صناعة السيارات الألمانية مرسيدس، لطرح الجيل الجديد من سيارتها السيدان من الفئة E، المزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية المتطورة.

مواصفات الفئة E الجديدة

تأتي الفئة E الجديدة بنظام دفع هجين، حيث تعتمد على نوعين من المحركات الهجينة، ويعتمد كلاهما على مولد بدء تشغيل متكامل يعمل بنظام كهربائي بقوة 48 فولت، ويسهم المحرك الكهربائي في زيادة القوة 23 حصانًا إضافياً.

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ويستخدم الطراز E350 محركًا توربينيًا بقوة 255 حصانًا سعة 2.0 لتر، وعزم أقصي يصل لـ 400 نيوتن.متر، بزيادة 30 نيوتن متر عن النسخة السابقة، كما تقدم السيارة E450 بمحرك تربو أقوى سعة 3.0 لتر بستة أسطوانات ينتج 375 حصانًا و 500 نيوتن.متر من العزم، بزيادة قدرها 13 حصانًا عن نسخة E450 السابقة.

تأتي جميع فئات E بنظام دفع رباعي، ويتصل كلا المحركين بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من تسع سرعات.

وتتوافر السيارة الجديدة بهيكل أكبر مقارنة بالنسخة السابقة وهو ما يوفر مساحات داخلية أوسع بفضل قاعدة العجلات الأكثر طولاً، فضلاً عن لمسات أضافت للسيارة تصميم انسيابي سلس ورياضي يظهر بشكل كبير من خلال المصابيح الأمامية التي تعتمد على شرائط الليد وأيضاً شبكة التهوية الأمامية العريضة التي تأتي باللون الأسود يحيطها إطار من الكروم، كما زودت سيارة مرسيدس الفارهة بصادم أمامي رياضي مع فتحات كبيرة على الجانبين لتحسين تدفق الهواء بشكل انسيابي.

ويتميز كذلك تصميم الفئة E الجديدة بالمصابيح الخلفية التي تحتوي على نجمتين على جانبي الهيكل.

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وطالت التحسينات الجديدة المقصورة الداخلية بشكل كامل، بصورة جعلتها أكثر سيارة ترفيهاً حيث زودت بـ3 شاشات أبرزهما الشاشة أمام مقعد الراكب الأمامي التي تحتوي على كاميرا لإجراء محادثات الفيديو أثناء الثبات.

وتدمج مرسيدس العديد من تطبيقات الترفيه في نظام المعلومات، حيث تتيح الشاشة المركزية الوصول إلى Zoom و TikTok و Angry Birds.

وتسمح الفئة E الجديدة من مرسيدس ببث مقاطع الفيديو والألعاب أثناء التنقل للراكب الأمامي، وتعمل هذه الشاشة بخاصية حجب الرؤية عن السائق لتجنب تشتت الانتباه، قامت مرسيدس أيضًا بتثبيت متصفح الويب Vivaldi.

تتميز الفئة E أيضًا بالواقع المعزز للملاحة، يمكن للمساعد الصوتي بالمقصورة الاستماع إلى الأوامر في جميع الأوقات، بشرط أن يكون السائق بمفرده وذلك بفضل وظيفة Just Talk الجديدة. سيقترح نظام المعلومات والترفيه أيضًا تطبيقات بناءً على الموقف، مما يوفر للسائقين وقت البحث من خلال القوائم الفرعية.

وتحتوي المقصورة على مجموعة مفاتيح جلدية ومعدنية، نظام الإضاءة المحيطة حول لوحة القيادة. تسمح الحزمة الاختيارية للإضاءة بالنبض مع إيقاع أي موسيقى يتم تشغيلها على نظام الصوت المحيطي Burmester. يمكن لشريط الضوء أيضًا عرض التنبيهات المرئية من أنظمة مساعدة السائق.

تتمتع الفئة E التي من المنتظر طرحها كموديل 2024 بالعديد من الميزات القياسية لمساعدة السائق، ولكنها تحتوي على بعض الأنظمة المهمة أبرزها التغييرات التلقائية للمسار، والتوجيه النشط مع تمركز الحارة.