سيارة جديدة قادمة من الصين إنتاج مرسيدس وBYD

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت شركة صناعة السيارات الصينية دينزا ، عن سيارتها الكهربائية الجديدةN7 والتي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

وفقاً لبيان صادر عن الشركة الصينية فإن "دينزا "، تلقت نحو 10 آلاف و 569 طلبًا مسبقًا لحجز سيارتها الـ SUV الكهربائية القادمة N7.

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تعد دينزا علامة تجارية من NEV المملوكة بشكل مشترك لـ BYD و Mercedes -بنسبة 90% للشركة الصينية و 10% لمرسيدس.

كانت "دينزا "، قد بدأت في تلقي طلبات الحجز المسبق على السيارة N7 في 18 أبريل الجاري بمعرض شنغهاي للسيارات، وتلقت 5367 في أول 6 ساعات.

مواصفات دينزا N7

ولم تعلن الشركة بشكل رسمي عن السيارة حتى الآن، من المتوقع أن يتراوح السعر بين 350 ألف و 450 ألف يوان صيني – أي ما يعادل –مليون و 560 ألف جنيه و 2 مليون جنيه مصري تقريباً، قالت الشركة إنها تتوقع تلقي 30 ألف طلب مسبق قبل بدء عمليات التسليم في الربع الثاني من عام 2023 الجاري.

وتقدم السيارة دينزا N7 مزودة بنظامين للدفع الأول ثنائي العجلات والدفع الرباعي، سيزود طراز

الدفع الثنائي على بطارية تبلغ 91.392 كيلو وات في الساعة بمدى يبلغ 702 كم ، ستحصل نسخة الدفع الرباعي على نفس البطارية، ولكنها بمدي أقل يصل إلى 630 كم.

ونسخة ثانئية الدفع من Denza N7 تقدم بمحرك كهربائي واحد بقوة 230 كيلو واط أي ما يعادل 313 حصان، أما نسخة الدفع الرباعي العلى تجهيزاً ستقدم بمحركين كهربائيين يولدان معاً قوة إجمالية تبلغ 389 كيلو واط أي ما يعادل 530 حصان.

جدير بالذكر أن دينزا ، هو مشروع مشترك سابق بنسبة 50:50 بين Mercedes-Benz و BYD تأسس في عام 2012. ولم يحقق النجاح المطلوب، لذلك بعد تسع سنوات، وفي عام 2021 تحديداً، خفضت مرسيدس حصتها إلى 10٪، واستحوذت BYD على 90٪ من الشركة.