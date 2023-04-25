كيا تكشف عن سياراتها الكهربائية الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية كيا، عن مجموعة من السيارات الكهربائية المبتكرة، خلال فعاليات معرض شنغهاي الدولي العشرين للسيارات، المقام حالياً والذي يمتد حتى 27 أبريل، والمقام بالمركز الوطني للمعارض والمؤتمرات في شنغهاي.

وتؤكد مشاركة كيا في هذا الحدث، على التزام العلامة التجارية بالريادة في التصميمات والتكنولوجيا المبتكرة، الأمر الذي يتماشى مع رؤيتها في مجال الاستدامة، من خلال تطوير الحلول لتحقيق إمكانية التنقل المستدام للعملاء في الصين، والدور الأساسي الذي ستلعبه السيارات الكهربائية في هذا النطاق.

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ويضم معرض كيا مجموعة واسعة من السيّارات تشمل 13 طرازاً، ويعرض ستة طرز من مجموعة السيارات الكهربائية EV الخاصة بها، بما في ذلك أربعة طرز EV6 GT وطراز واحد من Concept EV5 وConcept EV9.

وتشمل السيارات الأخرى المعروضة، كيا سيلتوسKia Seltos المحدّثة والعديد من الطرز الأكثر مبيعاً للعلامة التجارية مثل سيارة الدفع الرباعي كيا سبورتاج Kia Sportage SUV ، وشاحنة الميني فان Carnival minivan ، وسيارة كيا K5 سيدان K5 sedan.

وعلق كيونغ هيون كيم، رئيس كيا في الصين قائلاً: "يكتسب سوق السيارات الصيني، أهمية كبيرة بالنسبة لنا، في إطار استراتيجيتنا العالمية. ويتمحور هدفنا حول تلبية متطلبات واحتياجات العملاء الصينيين السريعة التغير، وذلك من خلال الإرتقاء بتجربتهم الشاملة، عبر وسائل مختلفة مثل تحسين علامتنا التجارية وتعزيز منتجاتنا، وتوسيع نطاق شبكة وكلائنا وخدماتنا، وتنفيذ استراتيجيات تسويقية فاعلة ومؤثرة".

كما وحددت كيا هدفاً طموحاً يتمثل في إطلاق ستة طرز كهربائية جديدة مخصصة بحلول عام 2027، والانطلاقة ستكون مع العرض الأول لطرز الإنتاج EV6 و EV5 في النصف الثاني من هذا العام، تليها EV9 في عام 2024. وتشمل خطة الشركة ٳطلاق سيارة دفع رباعي للمبتدئين في عام 2025، وسيارة سيدان كهربائية فاخرة في عام 2026 ، ومن ثمّ تليها سيارة رياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم في عام 2027. وبهدف تحقيق مبيعات سنوية تبلغ 450 ألف وحدة في الصين بحلول عام 2030، تستهدف كيا الصين تحقيق 40 % من حجم إنتاج السيارات الكهربائية.

جدير بالذكر، أن شركة كيا تخطط أيضاً للاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير، بما في ذلك تطوير نماذج السيارات الكهربائية الخاصة بالصين. وفي إطار جهودها لعم نمو أعمال السيارات الكهربائية في الصين ، ستتعاون كيا مع شركة "شل بي إل سي"، لإنشاء بنية تحتية واسعة النطاق لشحن المركبات الكهربائية وتوسيع شبكتها من خلال الشراكات المحلية. تأتي كل هذه الجهود بالإضافة إلى مبيعات كيا القياسية العالمية في عام 2022.

وتبرز سيارة كيا EV6 GT، في إطار مجموعة سيارات كيا الكهربائية، والتي تحتوي على طاقة قوية مع حجم إنتاج طاقة مجتمعة تبلغ 430 كيلوواط (585 حصاناً)، ما يتيح التسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة في

3.5 ثانية وسرعة قصوى تبلغ 260 كم / ساعة. بفضل أدائها الاستثنائي وسعتها طويلة المدى ومقصورتها الداخلية الفسيحة وتصميمها الأنيق، تفوقت سيارة كيا EV6 GT مؤخراً على السيارات الرياضية التقليدية التي تعمل بالبنزين، حيث حصلت على جائزة سيارة الأداء العالمي 2023 المرموقة.

كما تم عرض سيارة كيا Concept EV9، وهي سيارة دفع رباعي كهربائية من ثلاثة صفوف تم إعدادها لتصبح النموذج الرائد لشركة كيا. يتم إبراز تصميمها المذهل بشكل أكبر من خلال ميزة وجه النمر الرقمي Digital Tiger Face ، في حين أن المقصورة الداخلية الفسيحة المزودة بمقاعد دوارة في الصف الثاني واستخدام المواد المستدامة المشتقة من المصادر المعاد تدويرها والحيوية، يجسد التزام الشركة بأن تصبح مزوداً لحلول التنقل المستدامة.

وتعد سيارة Concept EV5 ، عامل جذب رئيسي في جناح كيا، من بين مجموعة السيارات المعروضة، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة، حيث تجمع بشكل فعال بين البيئات الداخلية والخارجية لتوفر للركاب مناظر بانورامية خلابة لمحيطهم. تفتخر سيارة الدفع الرباعي الاختبارية بمجموعة من الميزات عالية التقنية وتتضمن حلول تنقل مستدامة مع تصميم خالٍ من الجلد يستخدم عشرة عناصر مستدامة "لا غنى عنها".

ٳلى جانب هذه التشكيلة، تقدم كيا النسخة المحدثة من سيارة Kia Seltos ، والتي تظهر لأول مرة في الأسواق الصينية. وتُشكل هذه الخطوة، دلالة على التزام شركة كيا بالتحسين المستمر والابتكار. وتتميز السيارة بميزات أمان وراحة متقدمة، ما يتيح للعملاء تحديث سياراتهم باستمرار.

تعرض كيا أيضاً المنصة الكهربائية العالمية المعيارية الجديدة (E-GMP) ، والتي تلعب دوراً بارزاً في تحقيق رؤية العلامة التجارية لمستقبل السيارات الكهربائية. ويتيح التصميم المعياري لـ E-GMP لشركة كيا، أن تقدم للعملاء مجموعة واسعة من المركبات الكهربائية بمستويات أداء ونطاقات قيادة متفاوتة، مصممة لتلبية الاحتياجات الخاصة، وبالتالي تساهم في تطوير مستقبل التنقل المستدام.