سيارة كهربائية جديدة قريباً في الأسواق

ياسر رشاد - القاهرة - اقتربت شركة صناعة السيارات الصينية Voyah، من طرح السيارة الكهربائية الجديدة Passion، في عدد من الأسواق العالمية.

مواصفات السيارة Passion الكهربائية

تعتمد السيارة الجديدة على نظام دفع رباعي مدعوم بمحرك كهربائي بعزم 510 أحصنة، وسوف تتوافر بنسختين، نسخة مزودة ببطارية تكفي لقطع 483 كلم بالشحنة الكاملة، ونسخة مزودة ببطارية تكفي لقطع 608 كلم بالشحنة الواحدة.

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وزودت السيارة الكهربائيةالجديدة بحساسات لقياس معدل ضغط الهواء في الإطارات، ونظام التحكم عن بعد عبر الأجهزة الذكية.

جاءت السيارة بتصميم متميز وخصوصا شكل واجهتها الأمامية التي زودت بخط إضاءة أنيق يمتد على كامل عرضها ويتوسطه شعار مضيء يظهر علامة Voyah.

وتتمتع السيارة بالانسيابية العالية، وزودت بأقراص عجلات لتقليل مقاومة الهواء، كما حصلت على سقف بانورامي كبير يمنح

ركابها شعورا مميزا بالراحة أثناء التنقل، وجهّزت بأنظمة تعليق هوائية تمكن السائق من التحكم بارتفاع الهيكل، وحصلت على جنح هوائي متحرك يمكن التحكم به تبعا للسرعة للحفاظ على الثبات أثناء الحركة.

وحصلت السيارة على واجهة قيادة متطورة جدا فيها شاشة لمسية تمتد على على كامل عرضها، وثبتت أسفل الشاشة الكبيرة أيضا في منتصف الواجهة شاشة لمسية أخرى.

زودت السيارة الجديدة بمقود مميز مزود بأزار لمسية، وعلى نظام شحن لاسلكي للهواتف، ودعمت بكاميرات توفر الرؤية المحيطية للهيكل.