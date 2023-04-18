أستون مارتن تنتهي من تصنيع دي بي إس 770 ألتيمت الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت أستون مارتن عن إطلاق سيارة دي بي إس 770 ألتيمت، أحدث وأبرز طراز من عائلة سيارات دي بي إس الاستثنائية، وذلك تزامنًا مع قرب انتهاء عمليات الإنتاج لعائلة سيارات دي بي إس.

تمثّل السيارة الجديدة الإضافة الأبرز والأحدث إلى أسطول العلامة البريطانية من سيارات دي بي إس القوية والفاخرة، والتي اقترن اسمها بالأناقة المميزة والأداء الفائق، وتشكِّل سلسلة دي بي إس أبرز إصدارات أستون مارتن منذ عام 2018 بفضل محركها المزود بـ12 أسطوانة مع شاحن توربيني مزدوج، والذي يضمن أرقى مستويات الأداء والتميز.



مواصفات دي بي إس 770 ألتيمت:



يعكس اسم سيارة دي بي إس 770 ألتيمت القوة الاستثنائية التي تتمتع بها، إذْ تُعد أقوى سيارات أستون مارتن وأكثرها سرعة حتى الآن، وهو ما يتكامل مع تصميمها الانسيابي والتحسينات الهندسية التي تجعل منها اسمًا فريدًا ضمن طرازات أستون مارتن من السيارات الرياضية السياحية الخارقة، وسيتم توفير مجموعة محدودة من هذه السيارات، تشمل 300 سيارة من طراز كوبيه و199 سيارة من فولانتي، علمًا أن جميع السيارات بيعت قبل موعد إطلاقها.



تأتي السيارة مزودة بمحرك من 12 أسطوانة سعة 5.2 لتر مع عمود كامة علوي رباعي يوفر قدرة جر كبيرة تبلغ 770 حصانًا بسرعة دوران تصل إلى 6500 دورة في الدقيقة، وعزم دوران 900 نيوتن متر بسرعة دوران من 1800 إلى 5000 دورة في الدقيقة، ما يمنحها سرعة قصوى تبلغ 211 ميل/ساعة، ويستفيد المحرك القوي من تعديل مسارات الهواء والاشتعال وزيادة الضغط الأقصى للتيربو بنسبة 7%، وتحقق السيارة التوازن الأمثل بين القوة ومنحنيات العزم، التي تعزز مستويات الأداء أثناء القيادة وسرعة استجابة السيارة مع تسارع أعلى لكل غيار وصوت استثنائي لهدير المحرك.



تم تزويد السيارة بعلبة تروس ZF أوتوماتيكية بثماني سرعات مع منظومة ميكانيكية للترس التفاضلي محدود الانزلاق في المحور الخلفي، كما يسهم الضبط المحسّن لناقل الحركة في تعزيز سرعة نقل الحركة والتفاعل بشكل أكبر مع أسلوب السائق في القيادة، وتمتاز السيارة أيضًا بنظام مكابح مصنوع من الخزف الكربوني يضم أقراصًا أمامية بقياس 410 ملم × 38 ملم، بينما تأتي الأقراص الخلفية بقياس 360 ملم × 32 ملم.



زودت أستون مارتن سيارة دي بي إس 770 ألتيمت بعمود توجيه قوي بهدف تحسين استجابة التوجيه وتعزيز المعلومات المفصلة المقدَّمة للسائق، ما يمنحه رؤيةً أكثر دقة للطريق وحول وضع الإطارات الأمامية، إضافةً إلى الارتقاء بالقدرة على التحكم بالسيارة.



كما حرصت العلامة البريطانية على تحسين الصلابة الجانبية في مقدمة السيارة بنسبة 25% لتوفير أقصى أداء واستجابة ممكنة للسائق، وذلك من خلال تطوير داعم الحركة الأمامية وزيادة سماكة الحوض السفلي الخلفي، إلى جانب زيادة الصلابة الالتوائية بنسبة 3% لتحقيق التوازن الأمثل خلال القيادة.

طرحت أستون مارتن أيضًا تحسينات على نظام التخميد التكيفي لتعزيز معايرة المخمد والنظام البرمجي، وذلك بهدف الارتقاء بمستويات التحكم دون التأثير على جودة القيادة، وتسهم تحسينات الاتصال ورؤية الطريق والتحكم أثناء القيادة لمسافات الطويلة في الارتقاء بمعايير السيارات الرياضية السياحية الخارقة من أستون مارتن إلى مستويات جديدة.



تتكامل التقنيات المبتكرة في سيارة دي بي إس 770 مع التصميم الجريء والاستثنائي واللمسات الجمالية الفريدة التي تعكس آخر ما توصلت إليه العلامة الرائدة حتى الآن.



توفِّر السيارة المبتكرة أقصى درجات التطور والميزات العملية، إذْ تعمل على زيادة كمية الهواء الواصل إلى المبردات بما يعزز ضبط الحرارة في السيارة وقوتها أثناء القيادة، كما يتميز غطاء المحرك بمنفذ تهوية يشابه حدوة الحصان، مع مصد أمامي يضم فتحتين خارجيتين جديدتين يسهمان في تحسين مستوى التبريد وتعكسان التصميم الفريد لطرازات دي بي إس السابقة ذات المحرك المزود بـ12 أسطوانة.



تنفرد سيارة دي بي إس 770 ألتيمت بفاصيل خارجية من ألياف الكربون بتصميم تويل 2×2، إضافة إلى محيط الزجاج الأمامي المحسّن وأغطية المرايا وشفرات التهوية الجانبية، كما تتميز السيارة بعتبات الأبواب المصنوعة من ألياف الكربون، والتي تعكس انخفاض ارتفاع السيارة من الجهة الأمامية، ما يمنح السيارة مظهرًا أكثر ثباتًا وقوة.

تم تصميم ناشر الهواء الخلفي للمحافظة على التوازن الديناميكي الهوائي من الجهة الأمامية إلى الخلفية، إضافةً إلى إعطاء السيارة مظهرها الاستثنائي من الأمام والخلف.



تأتي سيارة دي بي إس 770 ألتيمت مزودة بعجلات قياس 21 بوصة تتوفر بثلاثة أنماط، وهي مستوحاة من طرازي أستون مارتن فالكيري وفيكتور، إذْ تتميز باللون الفضي اللامع الذي يضفي مظهرًا أكثر جرأة، إلى جانب الأسود اللامع

الذي يعكس التصميم الرياضي المعاصر، أو الأسود اللامع مع تصاميم تحاكي مظهر الألماس ليمنح السيارة مظهرًا مهيبًا وفاخرًا. وتتميز السيارة بإطارات بيريللي بي زيرو من طراز 265/35 R21 في العجلات الأمامية وطراز 305/30 R21 في العجلات الخلفية، وتأتي كخيار قياسي لجميع السيارات.



تتفرد دي بي إس 770 ألتيمت الجديد من الداخل بتصاميم حديثة ومتطورة تعكس الأسلوب المعهود في طرازات دي بي إس، إذْ تم تزويد السيارة بمقاعد سبورتس بلس المكسوة بجلد الأنيلين والألكانتارا، والتي تزدان بالشعار المجنح للعلامة ونمط تثقيب فريد من نوعه كخيار قياسي، بالإضافة إلى إمكانية اختيار مقاعد الأداء العالي من آستون مارتن، وتمتاز السيارة بألوان متعاكسة للبطانة والتطريزات، إلى جانب تخصيص حزام ومشبك يحملان شعار دي بي إس 770 ألتيمت المحفور بالليزر والموجود في منتصف مسند الذراع، كما تم تزويد السيارة بذراع لنقل السرعة مصنوعة من ألياف الكربون كخيار قياسي.



تضمّ سيارة دي بي إس 770 ألتيمت أيضًا مجموعة مميزة من لوحات عتبات الأبواب التي تحمل شعار أستون مارتن شعار السيارة الفريد من نوعه، إضافة إلى شعار آخر يوضح أن السيارة تنتمي إلى الإصدار المحدود من طرازي كوبيه وفولانتي.



يمكن للعملاء الحصول على تصاميمهم المفضلة من السيارة الجديدة كما هو الحال بالنسبة لجميع سيارات أستون مارتن الأخرى.

تتوفر مجموعة واسعة من خيارات الفريدة من خدمة كيو باي أستون مارتن لسيارة دي بي إس 770 ألتيمت، بما في ذلك مكونات الفرش بتصاميم بصرية متنوعة، والعجلات المطلية بلون الهيكل، إلى جانب مساند المقاعد الجلدية المصنوعة من ألياف الكربون وبطانات الكسوة ومقود التوجيه المصنوع من ألياف الكربون أيضًا.



تعليقًا على هذا الموضوع، قال روبيرتو فيديلي، الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية في شركة أستون مارتن: "تشكّل سيارة دي بي إس 770 ألتيمت المبتكرة الختام المثالي لسلسلة دي بي إس من أستون مارتن، ووظفنا إمكاناتنا القصوى في هذا الطراز الجديد لضمان تحقيق أعلى درجات والجودة التميز في جميع الجوانب، وتُعد هذه السيارة الخيار الأفضل للقيادة، إلى جانب كونها الأسرع والأقوى من طراز دي بي إس في تاريخ العلامة، وذلك بفضل المجموعة الشاملة من التحسينات التي أجريناها على تفاصيل النقل والتوجيه والتعليق والهيكل السفلي".



بدوره، قال ماريك رايتشمان، نائب الرئيس التنفيذي والمدير الإبداعي لدى أستون مارتن: "لطالما مثّلت سلسلة دي بي إس العنصر الأبرز ضمن مجموعة سيارات أستون مارتن، وتتفرد سيارة دي بي إس 770 ألتيمت بقوة أكبر وأداء أعلى من سابقاتها، إضافةً إلى أنها تنفرد بمستوى قدرات أكثر تطورًا وتصميم أكثر أناقة، وتتألق السيارة بمظهر جريء ولمسات استثنائية مهيبة، والتي تعكس منهجية التصميم التي ابتكرناها لهذه السيارة، بدءًا من الواجهة الأمامية المميزة وجميع التفاصيل الأخرى التي تتكامل مع تحسينات الأداء".



من المقرر أن يبدأ إنتاج سيارات دي بي إس 770 ألتيمت خلال الربع الأول من عام 2023، ليتم تسليم أولى السيارات إلى العملاء خلال الربع الثالث من العام نفسه.