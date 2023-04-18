التفاصيل الكاملة لإنشاء أول مصنع لإنتاج سيارات كيا الكهربائية "حسب الطلب"

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية كيا، عن تفاصيل مصنعها الجديد المخصص لإنتاج السيارات المبنية حسب الطلب(PBV)، والذي تم وضع حجر الأساس الخاص به اليوم.

وفقاً لبيان صادر عن كيا حصلت بوابة الوفد الإلكترونية على نسخة منه، أعلن سانج سونج، الرئيس التنفيذي لشركة كيا، بأن " هيونداي موتور وشركة كيا وهيونداي موبيس يخططون معاً، لاستثمار نحو 24 مليار وون كوري في صناعة السيارات الكهربائية المحلية بحلول عام 2030، ويهدف هذا الاستثمار إلى جعل كوريا الجنوبية واحدة من أفضل ثلاثة مصنعينفي سوق السيارات الكهربائية العالمية، وينصب تركيزنا على تعزيز القدرة التنافسية لمنظومة المركبات الكهربائية بالكامل، يشمل ذلك البحث والتطوير والإنتاج والبنية التحتية وقيادة مسيرة التغيير والابتكار في صناعة السيارات العالمية الجديدة".

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مصنع ذكي متطور بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 150 ألف وحدة

ستقوم شركة كيا، باستثمار مليار وون (حوالي 758 مليون دولار أميركي) لتأمين 99 ألف هكتار من الأراضي، وذلك في إطار خطط الشركة لبدء عملية الإنتاج الضخم في النصف الثاني من عام 2025. وتخطط الشركة لإنتاج 150 ألف وحدة على امتداد العام الأول، مع إمكانية التوسع بما يتماشى مع ظروف السوق المستقبلية.

سيتم بناء مصنع السيارات المبنية حسب الطلب PBV الجديد، بأسلوب وتقنيات ملائمة للبيئة، حيث سيتم تطبيق تقنيات التصنيع المبتكرة المستقبلية مع التقليل من انبعاثات الكربون. وستسعى الشركة أيضاً إلى تحقيق الكفاءة والذكاء من خلال شركة هيونداي موتور والعلامة التجارية لشركة كيا الذكية E-FOREST technologies مثل أنظمة التصنيع الرقمية.

تُعرّف إحدى عمليات التصنيع المبتكرة التي سيتم تنفيذها في مصنع PBV الجديد باسم "طريقة الخلايا" والتي تتيح إنتاج المركبات بناءً على متطلبات واحتياجات العملاء المتنوعة.

طريقة الخلايا ، هي عبارة عن إستراتيجية تخطيط لعملية تجمع معاً الآلات أو محطات العمل المستخدمة لإنتاج منتجات أو أجزاء متشابهة. وتهدف هذه الطريقة إلى توفير عملية تصنيع أكثر كفاءة ومرونة، عن طريق تقليل المسافة التي تحتاجها المواد والمنتجات أثناء عملية الإنتاج. وفي إطار الطريقة الخلوية، يتم ترتيب الآلات بطريقة تساهم في تحسين تدفق المواد والمنتجات بين محطات العمل، بهدف تقليل وقت التوقف عن العمل وتخفيض التكاليف وزيادة الإنتاجية.

يعمل نظام التصنيع المتطور لمصنع PBV على جمع الطريقة الخلوية الجديدة مع نظام ناقل الإنتاج الضخم التقليدي، للسماح بتوفير الإنتاج المرن مع المزيد من التخصيص لأنواع المنتجات المختلفة.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم بناء مصنع PBV، باعتباره مصنع منخفض الكربون من خلال اعتماد حوض جاف، وهي طريقة بناء صديقة للبيئة، أثناء عملية طلاء المركبات المصنعة، وتقليل انبعاثات الكربون بنحو 20 %مقارنةً بالمصانع القائمة من خلال الاستفادة من الضوء الطبيعي وتبسيط عملية التصنيع.

ستطبق كيا أيضاً تقنيات مبتكرة مثل أتمتة المرافق باستخدام التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي (AI)، وأتمتة فحص جودة الطلاء تحت السيارة، وأتمتة تركيب الأجزاء مثل الزجاج، واسم السيارة، وشعار الشركة، وتحليل البيانات التلقائي في الوقت الحقيقي لتصحيح هيكل السيارة وتثبيته بشكل مستقل في الوقت الفعلي.

تتميز المنشأة الجديدة، باعتبارها مصنعاً "صديق للإنسان" من خلال تعزيز الأتمتة في الأعمال الشاقة والمهام التي تتطلب النظر إلى أعلى، مع تعزيز الشعور "بالشفافية" وتقليل مستويات الضوضاء أيضاً.

تحديد موعد إنتاج أول بطارية كهربائية للسيارات المبنية حسب الطلب PBV بحلول عام 2025

تخطط كيا لإطلاق النموذج الأول في إطار مجموعة السيارات المبنية حسب الطلب PBVالمخصصة للشركة

في مصنع SW (اسم المشروع)، في عام 2025. وسيكون نموذج PBV الأول، متوسط الحجم وسيعتمد على منصة "eS"، القائمة على نظام سكيتبورد المرن المخصص للبطاريات الكهربائية PBVs، ما يتيح دمج أنواع مختلفة من هياكل المركبات بمرونة.



تم تطويرSW للاستجابة لمتطلبات العمل المختلفة مثل التسليم، وخدمة النقل، والمعاملات ما بين المنشآت التجارية(B2B)، وذلك بالاعتماد على هياكل التحميل الممتاز والمساحة الداخلية الفسيحة التي تصل إلى حدود ارتفاع الشخص البالغ.



بعد إطلاق مصنعSW ، للسيارات المبنية حسب الطلب متوسطة الحجم، تخطط كيا لتوسيع تشكيلة منتجاتها لتشمل سيارات PBV كبيرة الحجم التي يمكن استخدامها في الخدمات اللوجستية، وتوصيل الطعام الطازج، والحافلات متعددة المقاعد، والمكاتب والمتاجر المتنقلة بالإضافة إلى سيارات PBV صغيرة الحجم والتاكسي الآلي متوسط ​​الحجم، الذي يعتمد تقنية القيادة الذاتية.

مجموعة هيونداي موتور تهدف إلى أن تصبح واحدة من أكبر ثلاث شركات مصنعة للسيارات الكهربائية في العالم بحلول عام 2030

حددت مجموعة هيونداي موتور، خلال حفل وضع حجر الأساس لمصنعها الجديد، هدفها في أن تصبح واحدة من أكبر ثلاث شركات مصنّعة للسيارات الكهربائية في العالم بحلول عام 2030، من خلال عمليات البيع بالجملة لنماذج هيونداي موتور وكيا وجينيسيس الكهربائية.

كما أعلنت المجموعة، عن خططها لتوسيع الإنتاج السنوي للمركبات الكهربائية بشكل كبير في كوريا إلى 1.51 مليون وحدة والحجم العالمي إلى 3.64 مليون وحدة بحلول عام 2030. وفي إطار جهودها لتعزيز هذه الخطط والتوجهات، تخطط هيونداي موتور وشركة كيا إلى جانب هيونداي موبيس، لاستثمار 24 مليار وون كوري (حوالي 18 مليار دولار أميركي) في قطاع السيارات الكهربائية محلياً.

بحلول عام 2030، سيكون لدى مجموعة هيونداي موتور، تشكيلة إجمالية من 31 طرازاً من السيارات الكهربائيةEV ، بما في ذلك طرز من هيونداي موتور وكيا وجينيسيس العلامة التجارية الفاخرة. وسيتم إطلاق كيا EV9 ، وهي أول سيارة دفع رباعي كهربائية ذات مقاعد ثلاثية الصفوف، خلال هذا العام وتخطط هيونداي موتور لإطلاق IONIQ 7 في عام 2024.

يهدف الاستثمار الواسع النطاق لمجموعة هيونداي موتور، إلى الإرتقاء بمنظومة المركبات الكهربائية في كوريا وتعزيز دورها كمركز لقيادة الابتكار في صناعة السيارات العالمية في المستقبل. ومن المتوقع أيضاً أن تساهم في تعزيز الدائرة الإيجابية والمثمرة للإنتاج المحلي للمركبات الكهربائية والبحث والتطوير والبنية التحتية والصناعات ذات الصلة.